Fue el líder de Tigres y venció a Pumas y Atlante en una final; tenía un olfato goleador pese a ser mediocampista

La época dorada de los Tigres de la UANL se dio en este siglo, más precisamente durante la década de los 2010’s en donde el conjunto universitario se convirtió en la escuadra más importante del futbol nacional gracias a la cantidad de títulos nacionales e internacionales que conquistó.

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Sin embargo, antes de esta época, el conjunto felino tuvo una etapa realmente emotiva de la mano de Tomás Boy, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de los Tigres y que, tristemente, perdió la vida el pasado 8 de marzo del año 2022.

Tomás Boy, ¿el hombre más importante en la historia de Tigres?

Antes de la época dorada contemporánea, Tigres tuvo en Tomás Boy y Carlos Miloc una etapa llena de dicha y alegría entre las décadas de los 70’s y los 80’s, mismas en donde el cuadro de la Sultana del Norte registró tres títulos que, hasta ahora, se recuerdan con mucho cariño.

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Y es que, con Tomás al mando, Tigres conquistó la Copa México en la temporada 1975 - 1976 para, posteriormente, obtener la Liga de la temporada 1977 - 1978 y 1981 - 1982, creando así recuerdos inimaginables luego de superar en estos partidos a Pumas y Atlante.

Y, más allá de los logros conquistados en Nuevo León, la realidad es que Tomás Boy transformó a un equipo que peleaba por el descenso a una escuadra protagonista del futbol mexicano. Su temple y liderazgo le dieron el mote de “El Jefe”, por lo que, hasta ahora, es junto con André-Pierre Gignac los baluartes más importantes en la historia del club.

¿Tomás Boy fue el máximo goleador en la historia de Tigres?

Boy jugaba como mediocampista o enganche; sin embargo, esto no impidió que tuviera un total de 104 goles en 413 partidos con la casaca de Tigres. Estas dianas lo hicieron ser, durante mucho tiempo, el máximo goleador histórico del conjunto universitario hasta la llegada de Gignac.