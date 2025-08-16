Chivas vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 5, HOY sábado 16 de agosto; marcador online

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia la firma de CINCO jugadores en pleno Apertura 2025

Chivas se mide a Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ busca revertir la derrota de la Fecha 4 en la que cayeron frente a Santos Laguna. Sin Javier ‘Chicharito’ Hernández en la convocatoria, el equipo rojiblanco busca su segunda victoria en el Estadio Akron durante la presente campaña.

Del otro lado, los Bravos llegan al partido en Guadalajara tras haber caído en casa contra Toluca. Comandados por Martín Varini, el equipo de La Frontera aún no conoce el triunfo en el certamen en curso, donde registran dos empates y dos derrotas.

Alineaciones Chivas vs Juárez

Chivas: José Rangel, Alan Mozo, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González.

Juárez: Sebastián Jurado, Moises Castillo, Alejandro Mayorga, José García, Denzell García, Madson De Souza, Jose Rodriguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martinez, Ricardo Oliveira y Oscar Estupiñán.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul registra a delantero con valor de 43 MILLONES tras salida de Giakoumakis