Chivas 0-1 León: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido amistoso de la Fecha FIFA hoy 7 de septiembre?; marcador online

Este domingo 7 de septiembre, el SeatGeek Stadium de Chicago será el escenario del partido amistoso entre Chivas de Guadalajara y León, encuentro que se disputa en el marco de la Fecha FIFA y que servirá como preparación para ambos equipos rumbo a la reanudación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la urgencia de reencontrarse con el buen futbol. Con apenas 4 puntos en el torneo y ubicado en el puesto 16 de la tabla, Chivas necesita recuperar confianza antes de enfrentar el Clásico Nacional ante América la próxima semana. Este amistoso representa una oportunidad para ajustar piezas, dar minutos a jóvenes como Robinho Romero y Diego Covarrubias, y probar variantes tácticas.

Por su parte, León se presenta con mejor rendimiento en el Apertura, ocupando el noveno lugar con 10 unidades. Sin embargo, el técnico Eduardo Berizzo también enfrenta bajas sensibles, como la de James Rodríguez, convocado por la selección colombiana para las eliminatorias mundialistas. La Fiera buscará mantener el ritmo competitivo y afinar detalles antes de enfrentar a Tigres en la Jornada 8.

Ambos equipos llegan con planteles incompletos debido a las convocatorias nacionales. Chivas no contará con Roberto Alvarado, Raúl Rangel ni Yael Padilla, mientras que León también pierde a Ismael Díaz y Rodrigo Echeverría.

Aunque no hay puntos en juego, el choque promete intensidad y será clave para medir el estado de forma de dos equipos que buscan resurgir en la segunda mitad del torneo. Chicago se viste de rojo y verde para recibir a dos históricos del futbol mexicano.