Chivas vs Pachuca: Alineaciones de la Jornada 1 del Clausura 2026

Chivas inicia el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con un duelo cargado de gran expectativa ante Pachuca, en el Estadio Akron, en el partido correspondiente a la Jornada 1. El encuentro no solo marca el arranque del certamen para ambos clubes, sino que también llega acompañado de un componente especial por los movimientos recientes en el mercado de fichajes y los reencuentros que se darán sobre el terreno de juego.

El Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, quien se mantiene en el banquillo tras alcanzar los cuartos de final en el torneo anterior, optó por una reestructuración moderada, enfocada principalmente en reforzar el ataque tras la salida de sus figuras.

Entre las altas destaca la llegada de Brian Gutiérrez, mediapunta procedente del Chicago Fire de la MLS, señalado como la principal apuesta creativa del club para el nuevo torneo. A él se suma Ángel Sepúlveda, delantero con experiencia reciente en Cruz Azul, quien aportará recorrido y competencia directa en el eje del ataque, además del regreso de Ricardo Marín, que vuelve al Guadalajara tras finalizar su préstamo con el Puebla.

Del lado de Pachuca, el Clausura 2026 marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica de Esteban Solari, con el objetivo de recuperar protagonismo a partir de una combinación de regresos importantes y refuerzos.

El movimiento más destacado del mercado para el conjunto hidalguense fue la incorporación de Alan Mozo, llamado a consolidarse como titular por la banda derecha. También resalta el regreso del delantero Salomón Rondón, quien vuelve al futbol mexicano tras su paso por el Real Oviedo de España, así como la llegada del mediocampista colombiano Christian Rivera, procedente del Sport Recife de Brasil, para fortalecer la contención.

El partido entre Chivas y Pachuca se disputará este sábado 10 de enero en el Estadio Akron, con inicio programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro que servirá como primer parámetro para ambos clubes en el arranque del Clausura 2026.

Alineación Chivas:

Alineación Pachuca: