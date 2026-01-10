ÚLTIMA HORA: Primer gol anulado con el Fuera de Juego automático (SAOT) en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX oficializó la incorporación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT) antes del inicio del Clausura 2026, una medida que busca modernizar el proceso de arbitraje y reducir el tiempo de revisión en jugadas de offside. La implementación se realizó desde la Fecha 1 del torneo, con la tecnología operativa en todos los estadios habilitados para el campeonato y el primer gol en ser anulado fue en el partido entre Tijuana y América, el cual había sido obra de Raúl “Pantera” Zúñiga en el primer tiempo del duelo en Baja California.

El SAOT combina una red de cámaras de alta velocidad en los estadios con sensores y una plataforma que genera datos tridimensionales, los cuales permiten localizar en tiempo real la posición de jugadores y balón para producir trazados que ayudan a determinar con precisión la posición del pasador y del receptor en el momento del pase. Según los proveedores asociados al proyecto que contrato el futbol mexicano, el sistema utiliza decenas de cámaras por recinto y produce animaciones 3D que facilitan la corrección o confirmación de las decisiones de fuera de juego durante la revisión VAR.

¿Qué otras ligas usan el sistema SAOT de fuera de lugar?

La Liga BBVA MX se suma así a torneos internacionales que ya emplean la tecnología como la UEFA Champions League y algunas de las grandes ligas europeas, luego de pruebas previas en torneos internacionales y en competiciones de selecciones juveniles; la liga señala que la adopción responde a una inversión para homologar criterios y acelerar la resolución de estas jugadas.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Chivas compra a delantero a un día de su debut en el Clausura 2026

¿Con el SAOT ya no habrá VAR en la Liga MX?

Las autoridades ligueras han aclarado que el SAOT no sustituye al VAR en su totalidad, su función está acotada a la detección de fuera de juego, mientras que las decisiones sobre penales, contactos antideportivos o sanciones disciplinarias seguirán bajo revisión humana y del VAR tradicional. La promesa principal es reducir demoras y la incertidumbre en goles anulados o validados por offside milimétrico.

Pese a las ventajas técnicas, la experiencia en otras competencias muestra que la mayor precisión también puede generar nuevas controversias (por ejemplo, offside por centímetros que antes pasaban inadvertidos), lo que obliga a acompañar la herramienta con protocolos claros de comunicación y explicación al público. En el plano práctico, los clubes, árbitros y aficionados observarán en las próximas jornadas si la tecnología cumple su objetivo de aportar agilidad y mayor certeza a las decisiones sin sacrificar la comprensión del juego.

Te pude interesar: OFICIAL: Así quedó el mediocampo de Cruz Azul para el Clausura 2026