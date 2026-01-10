Chivas de Guadalajara 2-0 Pachuca: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 10 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026; marcador online y por internet

El Clausura 2026 de la Liga MX se pone en marcha con un duelo atractivo entre Chivas vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 1, este sábado 10 de enero a las 17:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Uno de los principales focos de atención será el regreso de Alan Mozo al Estadio Akron, ahora defendiendo la camiseta del Pachuca, su transferencia a los Tuzos fue uno de los movimientos más importantes del mercado invernal y este partido marcará su debut oficial frente al club con el que vivió etapas importantes de su carrera.

En el banquillo rojiblanco, Gabriel Milito afronta su segundo torneo al frente de Chivas con la intención de consolidar el estilo de juego que llevó al equipo a los cuartos de final en el certamen anterior. El Guadalajara buscará imponer condiciones desde el arranque del torneo.

Pachuca, por su parte, inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Esteban Solari, quien asume el reto de devolverle regularidad e intensidad al conjunto hidalguense. Los Tuzos llegan con un plantel renovado y con nombres de peso, como el propio Mozo y el regreso del delantero Salomón Rondón.

La estadística favorece a Chivas, que mantiene una racha positiva ante Pachuca en Liga MX, sin derrotas en sus últimos siete enfrentamientos y con cuatro victorias consecutivas. El duelo en el Akron se perfila como una prueba exigente para ambos equipos y un primer parámetro de lo que pueden ofrecer en el Clausura 2026.