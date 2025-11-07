Chivas vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, hoy jueves 6 de noviembre, marcador online
Las Chivas buscarán sacar ventaja sobre Toluca en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil ya está en marcha y las Chivas buscarán sacar ventaja esta noche en su encuentro ante Toluca por la Ida de los Cuartos de Final en un partido que podrás seguir la cobertura en vivo a través de Azteca Deportes.
