Nota

Chivas vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, hoy jueves 6 de noviembre, marcador online

Las Chivas buscarán sacar ventaja sobre Toluca en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Chivas se enfrenta al Toluca en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil
Francisco Fernández
Liga MX Femenil
La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil ya está en marcha y las Chivas buscarán sacar ventaja esta noche en su encuentro ante Toluca por la Ida de los Cuartos de Final en un partido que podrás seguir la cobertura en vivo a través de Azteca Deportes.

Chivas Femenil
Toluca Femenil
