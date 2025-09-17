¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales

Sergio Ramos tiene un nuevo equipo. A pesar de que el zaguero de 39 años de edad se encuentra ligado a Rayados de Monterrey, el defensor español no se olvida de su tierra y ahora, se ha comprometido con un nuevo club en Andalucía.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025

El nuevo equipo de Sergio Ramos

Mediante sus historias en redes sociales, el experimentado jugador dio a conocer se ha vinculado al CD San Fernando 1940 como abonado, escuadra recientemente fundada para darle continuidad al futbol en dicha región, pues el San Fernando Club Deportivo Isleño S. A. D., desapareció en agosto del presente año para darle paso a este nuevo equipo.

El nuevo proyecto del conjunto isleño cuenta con varias figuras que respaldan el trabajo del CD San Fernando, teniendo a figuras como Monchi, exdirector deportivo del Sevilla. Por su parte, Sergio Ramos figura como parte de la directiva.

Al momento, el equipo ya se encuentra inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y por ahora, va a comentar su camino en la Tercera División de Andalucía.

⚓️ ¡No faltes a un 𝒅𝒊́𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒄𝒐 para el fútbol cañaílla!



🎟️ Ya a la venta las entradas para el derbi de este sábado ante el @CDSFAtletico gracias a @Compralaentrada.



📲 https://t.co/cVVjaX0Ejj



Hazte socio aquí 👉 https://t.co/8IgAlpOjrh #CDSanFernando1940 pic.twitter.com/mX1dqjLGXw — CD San Fernando 1940 (@_CDSanFernando) September 15, 2025

Con el impulso del zaguero que milita en Rayados de Monterrey, el club ya cuenta con cerca de 4,500 abobados debido a la repercusión que han generado diversas figuras alrededor del proyecto.

Desde su llegada a la Liga BBVA MX para jugar con la escuadra de ‘La Pandilla’, Sergio Ramos tiene un registro de 22 partidos jugados con seis anotaciones. En la presente campaña, el Torneo Apertura 2025, el equipo de Monterrey dirigido por Domènec Torrent lidera la competencia con 21 puntos tras ocho partidos disputados, resultado de siete victorias y una derrota.

Para la Jornada 9, Rayados recibe al Club América en la cancha del Estadio BBVA, compromiso a jugarse el 20 de septiembre a las 21:05 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Fue campeón con Cruz Azul, sonaba como DT del América y ahora llegaría a un gigante de Sudamérica