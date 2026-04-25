Chivas vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Las Chivas buscan cerrar el torneo Clausura 2026 como líderes generales del campeonato y como primer lugar de la Temporada 2025-26 y para ello necesitan ganar este sábado 25 de abril ante los Xolos de Tijuana cuando se enfrenten en duelo de la Jornada 17 en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

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