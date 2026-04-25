Le quitan la roja a Marcel Ruiz, pero no podrá jugar la última jornada del Clausura 2026 por una gran razón

Marcel Ruiz, quien regresó recientemente a jugar pese a que tiene el ligamento parcialmente roto, se fue expulsado en el duelo contra Mazatlán de la jornada 16. No obstante, la directiva del Toluca protestó la barrida, la cual fue catalogada como “limpia”, por lo que la Comisión Disciplinaria le retiró la roja. Sin embargo, no podrá jugar el último duelo del Clausura 2026 por una gran razón.

De acuerdo con el periodista David Medra Félix, Marcel insultó al árbitro central, Marco “Gato” Ortiz, ya que el futbolista consideró que la jugada no era de expulsión. Ante tal hecho, el silbante anotó tal acto del mediocampista en la cédula del partido, por lo que el jugador recibió un castigo de un partido y no podrá participar con los Diablos Rojos, que pelean con Chivas y Cruz Azul por premio de 1 millón de dólares.

Marcel Ruiz no jugará la última jornada por supuestamente insultar al árbitro.|Toluca FC

“Al momento de ser expulsado, Marcel insulta al árbitro: ‘Por eso no vas al mundial’. El árbitro lo asienta en la cédula y eso ya no se puede apelar. Le quitan el castigo por la jugada, pero no por la falta de respeto al árbitro”, mencionó el periodista de Azteca Deportes.

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El partido que se pierde Marcel Ruiz tras su regreso

El seleccionado mexicano hizo hasta lo imposible por no operarse de los ligamentos, pese a que los tiene parcialmente rotos, ya que su sueño es ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por lo anterior, se sometió a un proceso que lo alejó algunas semanas de las canchas.

Ruiz regresó con Toluca en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, mientras que en la Liga BBVA MX, en el duelo contra América, al ingresar de cambio. No fue hasta el encuentro ante Mazatlán que volvió a la titularidad, pero se fue expulsado.

Por lo anterior, el mediocampista no podrá disputar el partido de este sábado contra León, que marca el término del torneo regular. Será hasta el lunes cuando Javier Aguirre dé a conocer la lista de convocados para el mundial si consideró a Marcel o no.