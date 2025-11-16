Chivas y América se pelean por una promesa de la MLS con doble nacionalidad

Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo del Chicago Fire con raíces mexicoamericanas, se ha consolidado como una de las figuras más brillantes de la MLS, y su rendimiento ha despertado el interés de clubes grandes de la Liga MX como el Club América y las Chivas de Guadalajara.

El atractivo alrededor de Gutiérrez ha crecido en los últimos meses, especialmente porque ha obtenido el pasaporte mexicano, lo que aumenta las posibilidades de que sea visto por equipos en México sin ocupar plaza de extranjero. Con el Chicago Fire registró 9 goles y 6 asistencias en 34 partidos, de los cuales 24 fue de titular.

Chivas y América se pelean a Brian Gutiérrez

El jugador mexicoamericano se ganó un puesto de titular en el cierre de la temporada en la MLS en donde anotó uno de los mejores goles de la campaña frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Gutiérrez ha representado a la selección de las Barras y las Estrellas desde la Sub-16 hasta la mayor, sin embargo, toda sus llamados han sido en juegos amistosos, incluido los dos partidos que disputó bajo las órdenes de Mauricio Pochettino en el mes de Enero frente a Venezuela y Costa Rica, por lo que aún podría jugar para México.

Sin embargo, no todo será sencillo. Gutiérrez tiene contrato con el Chicago Fire, por lo que cualquier interés de equipos mexicanos deberá traducirse en una operación concreta que satisfaga tanto al jugador como a su club actual. Además, al ser una figura joven, su precio podría subir, y los equipos deberán valorar si la inversión vale el rendimiento y la proyección que ofrece.