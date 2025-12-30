Chivas y su estrategia maestra para poder fichar a más jugadores de su gusto sin arriesgar a otros
El conjunto rojiblanco ha logrado un “modus operandi” que le ha funcionado para fichar jugadores, no quedarse relegado en el mercado y competir en la liga
Chivas ha logrado tener una estrategia maestra para poder fichar a más jugadores en los últimos años, pues debido a su política de jugar con puros mexicanos reducía su visión en el mercado, No obstante, ahora su “modus operandi” es contratar a futbolistas con doble nacionalidad, sin importar qué selección representen, como fue el caso de Santiago Ormeño, quien se decantó por portar la playera de Perú .
Guadalajara sigue fiel a su estilo, aunque con algunas modificaciones, pues hace 10 años parecía impensable que un futbolista nacido y formado en Estados Unidos pudiera jugar para el Rebaño Sagrado, pero el club tuvo que renovarse y comenzar a fichar a este tipo de jugadores, siempre y cuando por sus venas corran sangre azteca, como Cade Cowell, quien regresó a la MLS en calidad de préstamo .
En los últimos mercados, el conjunto rojiblanco ha fichado a jugadores con doble nacionalidad. Entre ellos resaltan:
- Brian Gutiérrez. El mediocampista es el primer refuerzo del club para el Clausura 2026. Tiene 22 años y llega desde el Chicago Fire de la MLS, donde demostró grandes cualidades, entre ellas el pisar frecuentemente el área y su disparo de larga distancia.
- Daniel Aguirre. El defensa se ha convertido en un hombre importante para Gabriel Milito, pues antes de su llegada no sumaba ningún minuto. El jugador nació en California y se formó en Los Ángeles Galaxy, pero al ser hijo de mexicanos pudo jugar con el Guadalajara.
- Cade Cowell. La llegada del extremo fue una de las más sonadas, pues pese a tener familiares mexicanos, el “Vaquero” no sabía hablar español. En sus primeras temporadas sumó 10 goles y 3 asistencias, pero tras la llegada de Milito perdió protagonismo e incluso no fue convocado en algunos partidos, por lo que fue cedido al New York Red Bulls.
Los futbolistas que no sabías que eran extranjeros y que jugaron en Chivas
Chivas se había catalogado por jugar con futbolistas 100% mexicanos, pero en su plantilla hubo unos que nacieron en Estados Unidos, pero debido a que crecieron e iniciaron su carrera en México paso desapercibido, tal es el caso del exlateral Miguel Ponce e Isaác “Conejito” Brizuela, pues ambos son originarios de California.
Alejandro Zendejas, quien hoy brilla con el América y representa a la Selección de Estados Unidos, fue jugador de Chivas, pues él nació en Chihuahua, pero de pequeño se mudó a Texas, donde inició su carrera, por ello tiene doble nacionalidad y se decantó por vestir la playera de las Barras y las Estrellas en lugar de la tricolor.