Chivas y su estrategia maestra para poder fichar a más jugadores de su gusto sin arriesgar a otros

Chivas ha logrado tener una estrategia maestra para poder fichar a más jugadores en los últimos años, pues debido a su política de jugar con puros mexicanos reducía su visión en el mercado, No obstante, ahora su “modus operandi” es contratar a futbolistas con doble nacionalidad, sin importar qué selección representen, como fue el caso de Santiago Ormeño, quien se decantó por portar la playera de Perú .

Guadalajara sigue fiel a su estilo, aunque con algunas modificaciones, pues hace 10 años parecía impensable que un futbolista nacido y formado en Estados Unidos pudiera jugar para el Rebaño Sagrado, pero el club tuvo que renovarse y comenzar a fichar a este tipo de jugadores, siempre y cuando por sus venas corran sangre azteca, como Cade Cowell, quien regresó a la MLS en calidad de préstamo .

El conjunto rojiblanco se ha reforzado con jugadores de doble nacionalidad, como es el caso de Brian Gutiérrez|Chivas

En los últimos mercados, el conjunto rojiblanco ha fichado a jugadores con doble nacionalidad. Entre ellos resaltan:



Brian Gutiérrez. El mediocampista es el primer refuerzo del club para el Clausura 2026. Tiene 22 años y llega desde el Chicago Fire de la MLS, donde demostró grandes cualidades, entre ellas el pisar frecuentemente el área y su disparo de larga distancia. Daniel Aguirre. El defensa se ha convertido en un hombre importante para Gabriel Milito, pues antes de su llegada no sumaba ningún minuto. El jugador nació en California y se formó en Los Ángeles Galaxy, pero al ser hijo de mexicanos pudo jugar con el Guadalajara. Cade Cowell. La llegada del extremo fue una de las más sonadas, pues pese a tener familiares mexicanos, el “Vaquero” no sabía hablar español. En sus primeras temporadas sumó 10 goles y 3 asistencias, pero tras la llegada de Milito perdió protagonismo e incluso no fue convocado en algunos partidos, por lo que fue cedido al New York Red Bulls.

Los futbolistas que no sabías que eran extranjeros y que jugaron en Chivas

Chivas se había catalogado por jugar con futbolistas 100% mexicanos, pero en su plantilla hubo unos que nacieron en Estados Unidos, pero debido a que crecieron e iniciaron su carrera en México paso desapercibido, tal es el caso del exlateral Miguel Ponce e Isaác “Conejito” Brizuela, pues ambos son originarios de California.

Alejandro Zendejas, quien hoy brilla con el América y representa a la Selección de Estados Unidos, fue jugador de Chivas, pues él nació en Chihuahua, pero de pequeño se mudó a Texas, donde inició su carrera, por ello tiene doble nacionalidad y se decantó por vestir la playera de las Barras y las Estrellas en lugar de la tricolor.