ÚLTIMA HORA: Goleador de Chivas en la Liguilla es presentado en el extranjero

Cade Cowell fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del New York Red Bulls, en una cesión desde el Club Deportivo Guadalajara que se extenderá durante el 2026 con opción de compra. El movimiento representa el regreso del extremo estadounidense a la MLS tras su paso previo por San José, y llega como una pieza pensada para aportar velocidad y desequilibrio por las bandas en el proyecto encabezado por el director deportivo Julian de Guzmán y bajo la dirección técnica de Michael Bradley.

Durante su etapa en Chivas, Cowell acumuló 69 partidos y registró 12 goles y 5 asistencias en todas las competiciones; esa productividad no alcanzó para consolidarlo como indiscutible en el once rojiblanco durante 2025. Estos números contrastan con sus cifras previas en la MLS con San José, donde había mostrado más continuidad sobre el terreno de juego.

¿Qué gol metió Cade Cowell en Liguilla?

El aspecto que más enfatiza su llegada a Nueva York es su rendimiento en la Liguilla del Apertura 2025; Cowell fue titular en el partido de vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul y abrió el marcador con un gol temprano que dio esperanzas a la afición rojiblanca, aunque al final Chivas fue eliminado 3-2 en el agregado. Esa actuación mostró que, pese a un torneo irregular, Cowell aún puede aparecer en los momentos decisivos; la lectura del club neoyorquino es que con minutos y confianza puede recuperar la mejor versión que lo llevó a la selección de Estados Unidos.

¿Cowell en la Copa del Mundo con Estados Unidos?

En su presentación el cuerpo técnico destacó la capacidad de Cowell para desbordar y encarar, y confiaron en que su llegada ayudará a reactivar su candidatura al combinado nacional de cara a 2026 si vuelve a encontrar ritmo y continuidad. El préstamo al Red Bulls será, además, una prueba para ver si el club decide ejecutar la opción de compra al finalizar el periodo.

