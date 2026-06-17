¡Superó a la IA! Chofer coloca pantalla en su camión para poner los juegos del Mundial 2026 (VIDEO)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado decenas de momentos y escenas por demás espectaculares, mismas de las cuales la mayoría de estas se han dado precisamente en territorio nacional; sin embargo, posiblemente ninguna de estas sea tan icónica como la que aquí te mostraremos.

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Y es que, en medio de las sorpresas que nos ha dejado esta primera jornada de la fase de grupos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha destacado por los icónicos momentos que han vivido los aficionados. Por ejemplo, está aquel en donde un chofer se volvió tendencia por una situación tan extraña como espectacular.

Chofer coloca pantalla para ver el Mundial 2026 en autobús

Fue a través de redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, que se volvió viral un video en donde un chofer de camión se volvió tendencia luego de colocar una enorme pantalla enfrente de los pasajeros. La intención era clara: poder disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El video, que ya cuenta con cientos de reacciones en las redes sociales, muestra la forma en cómo un chofer colocó una enorme pantalla dentro de su autobús para que tanto él como el resto de sus pasajeros disfrutaran del duelo entre Brasil y Marruecos, mismo que terminó con empate a un tanto.

Como era de esperarse, esta situación generó muchas reacciones en el apartado digital. Y si bien algunos comentarios mencionaron lo peligroso que es esta situación para el conductor y sus pasajeros, otros señalaron que el espíritu mundialista ha comenzado a notarse en cada espacio público del país.

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial 2026?

Después de lo que ocurrió en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde México obtuvo sus primeros 3 puntos al vencer por 2-0 a Sudáfrica, ahora el cuadro nacional se prepara para el duelo frente a Corea del Sur, programado para este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Chivas.