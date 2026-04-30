Simeone explota por el arbitraje tras el empate ante Arsenal en Champions

El Atlético de Madrid rescató un empate 1-1 frente al Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, pero más allá del resultado, las declaraciones de Diego Simeone se llevaron gran parte de la atención.

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El técnico rojiblanco no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales, especialmente por el penalti señalado en contra de su equipo y por otra acción que finalmente fue rectificada tras revisión en el VAR. Para el estratega argentino, en una instancia tan importante las decisiones deben tener un nivel de claridad mucho mayor.

"Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal claro, no un contacto mínimo" declaró Simeone tras el encuentro, dejando clara su inconformidad con el criterio arbitral.

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Simeone cuestiona el arbitraje y prende las alarmas

El penalti señalado contra el Atlético terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro, permitiendo que el Arsenal tomara ventaja. Sin embargo, el equipo español logró reaccionar en la segunda mitad y terminó igualando un duelo muy intenso.

Además del arbitraje, Simeone también habló sobre el estado físico de varios jugadores que terminaron el partido con molestias, una situación que preocupa de cara al encuentro de vuelta.

Uno de los casos más delicados es el de Julián Álvarez, quien abandonó el terreno de juego cojeando. El entrenador confirmó que será sometido a estudios médicos, aunque intentó transmitir tranquilidad.

"Esperemos que sea lo menos posible. Soy optimista", comentó el argentino.

También mencionó las molestias de Giuliano y Alexander Sorloth, quienes terminaron con golpes y problemas físicos menores que serán evaluados en los próximos días.

Atlético reaccionó y dejó viva la eliminatoria

Más allá de la polémica, Simeone destacó la capacidad de reacción de su equipo. Reconoció que el Arsenal dominó la posesión en la primera mitad, aunque consideró que las oportunidades claras fueron escasas.

"No creo en la fortuna. Se trata de tener más o menos contundencia", señaló el entrenador, quien valoró el crecimiento futbolístico del Atlético durante el segundo tiempo.

Con mayor orden y mejor circulación de balón, el conjunto rojiblanco logró generar peligro y estuvo cerca incluso de quedarse con la victoria. Las oportunidades de Antoine Griezmann y Lookman reflejaron la mejor versión ofensiva del equipo en el complemento.

El empate deja abierta completamente la semifinal y aumenta la expectativa para el partido de vuelta. Simeone sabe que la serie sigue viva, pero también entiende que necesitará contundencia, intensidad y recuperar a sus jugadores golpeados para intentar alcanzar una nueva final de Champions.

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