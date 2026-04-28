PSG 5-4 Bayern Munich EN VIVO | dónde ver GRATIS y EN DIRECTO resultado de transmisión de ida de Semifinales Champions League; partido Dembele vs Kane

El Parque de los Príncipes se viste de gala para un duelo con aroma a revancha y tintes históricos: PSG vs. Bayern Munich. El vigente campeón de la Champions League llega en un estado de forma intratable, buscando su tercera final consecutiva y con el liderato de la Ligue 1 prácticamente en el bolsillo tras golear 3-0 al Angers.

Para Luis Enrique, este partido no es uno más. El técnico asturiano está a las puertas de un récord absoluto: convertirse en el entrenador más rápido en alcanzar las 50 victorias en la competición. De lograrlo, sellaría además el triunfo número 100 del club parisino en la Champions, cerrando un círculo poético que inició precisamente con un 1-0 ante los bávaros.

Por su parte, el Bayern Munich aterriza en París con el título de la Bundesliga ya asegurado y una racha de 19 partidos oficiales sin perder. Tras una remontada épica de 3-0 a 4-3 ante el Mainz, los alemanes apuestan por su fiabilidad como visitantes y su récord de 11 victorias en esta edición para inclinar la balanza. Los de Munich sueñan con repetir la gloria de 2020, mientras que el PSG busca confirmar que su hegemonía europea no tiene fisuras.

Alineaciones de PSG vs Bayern Munich

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinho, Hakimi, Neves, Vitinho, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Doue

Bayern Munich: Neuer, Upamecano, Tag, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Oliser, Davies, Stansic, Pavlovic

Predicciones de semifinal de Champions League entre PSG y Bayern Munich

Las predicciones para el choque de ida en el Parque de los Príncipes muestran una serie sumamente equilibrada, con una ligera inclinación hacia el conjunto parisino por su condición de local y su estatus de campeón defensor. El marcador más probable es de 2-1 para el PSG.

Horario y dónde seguir en vivo desde México el PSG vs Bayern

El PSG vs Bayern Munich por la ida de las semifinales de la Champions League se jugará en punto de la 1pm, horario del Centro de México y podrás seguir el resultado en vivo con nuestra cobertura en AztecaDeportes.