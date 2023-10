Uno de los iconos de Cruz Azul levanta la mano para dirigirlo

Una de las grandes figuras de Cruz Azul levanta la mano para dirigir al equipo en estos tiempos difíciles que vive la Máquina en el Torneo Apertura 2023 donde se ubica en el lugar 16 de la tabla y en su último encuentro fue goleado 1-4 por Pumas en el Estadio Azteca.

“Sí claro, obviamente (me gustaría dirigir a Cruz Azul), me preparo día a día, me capacito día a día, es un equipo que conozco mucho, ojalá que se dé en algún momento y si no seguiré preparándome y capacitándome para cuando se presente la oportunidad”, señaló Christian ‘Chaco’ Giménez al ser cuestionado si le gustaría ser técnico de Cruz Azul en un evento en Pachuca.

“Lo veo complejo. Soy una persona muy positiva ante la adversidad, pero me tocó ver el partido contra Pumas y quedé dolido por ser un clásico, porque la gente quiere que las cosas funcionen de otra manera. Confío mucho en la capacidad de Joaquín Moreno, pero está avanzando el torneo y no se ve lo que todos queremos”, adjuntó el exjugador cementero.

Chaco Giménez habla sobre el futuro de su hijo

Chaco Giménez también habló sobre el futuro cercano de su hijo el delantero del Feyenoord Santiago Giménez que en este momento es el líder de goleo de la Liga Eredivisie con 12 anotaciones.

“Nunca se sabe si Santiago terminará la temporada en el equipo, es muy difícil decidir, nosotros estamos muy contentos con Feyenoord, es un equipo que le ha dado la libertad de desarrollarse de la mejor forma”, aclaró Christian.

“Obviamente creo que cualquier futbolista cuando le preguntan por equipos grandes como Real Madrid, Barcelona, Atlético, van a contestar que sí, es algo lógico, pero entendemos que está feliz en Feyenoord y está muy arropado, eso lo hace crecer mucho”, adjuntó el técnico.

Existen los rumores que Santi Giménez saldrá del equipo de Rotterdam para enrolarse a una escuadra de las ligas más importantes del futbol europeo en el mercado invernal.