La reacción de Gerardo Arteaga cuando le preguntaron por Alexis Vega

La Selección Mexicana se encuentra concentrada en Charlotte para poder disputar su partido amistoso que tendrá el fin de semana contra la Selección de Ghana y el próximo martes se enfrenta a la Selección de Alemania.

Por lo mientras, el primer partido que tienen se juega el próximo sábado 14 de octubre en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México), en el estadio Bank of America, estadio de fútbol americano en la ciudad de Charlotte en dónde normalmente juega de local Carolina Panthers de la NFL.

Entrevista exclusiva con Gerardo Arteaga previo a México vs Ghana

Arteaga no quiere hablar de Alexis Vega

Este martes 10 de octubre de 2023, Omar Villa Villa entrevistó a Gerardo Arteaga en el hotel de concentración de México. Entre los diferentes temas que hay, hablaron sobre cómo se encuentra el equipo con Jaime Lozano, su nivel en Europa, lo que quiere para el mundial de 2026, entre otras cosas. Omar, decidió hacerle una pregunta sobre Alexis Vega que se encuentra ausente en la convocatoria y pasando por un momento complicado con las Chivas del Guadalajara al ser separado del primer equipo por romper las reglas internas.

La pregunta era ¿Qué reflexión deja la situación de Alexis Vega? a lo que Gerardo Arteaga decidió no contestar y detalló que es algo muy personal, que estima a Alexis y que no sabe por el momento en el que está pasando.

“Pues la verdad hermano honestamente yo no quisiera enrollarme en esos temas, creo que ya es muy personal de él. Alexis Vega es un amigo mío, lo estimo demasiado, no se el momento por el que esté pasando la verdad, pero si, no quisiera meter la verdad por ahí”.

¡Tema sensible! 🚨



Arteaga prefiere no hablar sobre Alexis Vega 🤫

