Christian Martinoli y la Mesa de los Protagonistas analizan el rendimiento que tendrá Ángel Sepúlveda en Chivas

Es prácticamente un hecho que Ángel Sepúlveda jugará en las Chivas a partir del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y solo es cuestión de que el Rebaño Sagrado lo presente como uno de sus refuerzos estelares; sin embargo, la Mesa de Protagonistas de TV Azteca integrada por Christian Martinoli, Zague, David Medrano, Carlos Guerrero y Omar Villarreal tienen su propia opinión sobre lo que pasará con el delantero mexicano en su nueva aventura.

Así le irá a Ángel Sepúlveda en Chivas, según Los Protagonistas de TV Azteca

Ángel Sepúlveda buscará hacerse de un lugar en la titularidad de Chivas en el próximo torneo, un lugar que le costó ocupar durante sus últimos partidos con Cruz Azul.

David Medrano destacó la falta de goleadores mexicanos y señaló a las Chivas por contratar a un jugador de 34 años ante la ausencia de centros delanteros; sin embargo, Omar Villarreal defendió el refuerzo asegurando que se trata del mejor atacante nacional.

Medrano nuevamente cuestionó el rol que tendrá Sepúlveda en las Chivas, considerando la presencia de Hormiga González quien terminó como goleador del Apertura 2025.

"Yo creo que no", respondió Villa Villa, mientras que Carlos Guerrero 'Warrior' cuestionó sobre la capacidad de Chivas para surtir de balones a sus delanteros.

"Guadalajara tiene buen ataque, yo creo que sí. Tuvo un campeón de goleo Chivas. Al centro delantero le llegan (los balones), si Santiago Giménez jugara en Guadalajara tendría 25 goles", expresó Villa Villa.

Ángel Sepúlveda será el nuevo refuerzo de Chivas

Los refuerzos que prepara Chivas para el Clausura 2026

Las Chivas tuvieron un destacada Apertura 2025 en el que fueron de menos a más hasta alcanzar los Cuartos de Final; sin embargo, un penal fallado de Chicharito Hernández los dejó fuera de las Semifinales a manos de Cruz Azul.

Chicharito anunció que dejará a Chivas para el siguiente torneo, por lo que el Rebaño busca reforzar su delantera y encontrar a un jugador que compita con Hormiga González y entre los jugadores que tiene amarrados se encuentran Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

