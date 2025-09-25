Christian Mbilli, levanta la mano para enfrentar a Canelo Álvarez en su regreso

El peleador francés Christian Mbilli está seguro que podría vencer a Saúl Canelo Álvarez , cuando el mexicano decida regresar al encordado, y el envalentonado pugilista ha enlistado las razones de su pronóstico.

Mbilli, invicto peleador de los supermedianos y ahora campeón interino, ha levantado la mano aprovechando la caída del azteca en la reciente pelea ante Terence Crawford.

“No sé si él pueda soportar mi presión, mis golpes porque lanzo muchos golpes, mucha presión y le pongo mucha energía. No sé si ahora mismo pueda aguantarlo (Canelo) pero puedo ganar y tengo muchas posibilidades de ganar”, acotó Mbilli.

Te podría interesar: ¿Quién es Alan David Rey Picasso, el mexicano que busca ser campeón indiscutido?

¿Quién es Christian Mbilli, el peleador que quiere enfrentar a Canelo?

El francés Christian Mbilli tiene una marca de 29 victorias con 24 nocauts y un empate. Actualmente es campeón interino del CMB en peso supermediano.

Es de origen camerunés, pero de nacionalidad francesa y con un 82.76 por ciento de nocauts es uno de los invictos que más llaman la atención en el mundo. Su última pelea sucedió el 13 de septiembre en Las Vegas en Allegiant Stadium, en contra de Lester Martínez a quien derrotó en el duelo a 10 rounds por decisión dividida, logrando hacerse del cetro interino del CMB.

Mbilli, ya ha estado en la órbita de Canelo Álvarez

El galo Christian Mbilli fue una opción latente a principios del 2025, pues el entrenador Eddy Reynoso reveló que en el tintero estaba Mbilli, aunque al final la opción que se tomó fue la del cubano William Scull en el combate que se celebró en Arabia Saudita.