Nota

Récord y carrera de Alan David ‘Rey’ Picasso, el boxeador mexicano que busca ser campeón indiscutido enfrentando al Mounstro Naoya Inoue

Alan David Rey Picasso tiene la pelea de su vida en puerta, enfrentando al demoledor japonés Naoya Inoue, en combate que es totalmente oficial a celebrarse en diciembre.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Alan David ‘Rey’ Picaso, peleador mexicano de 25 años de edad, tiene el reto más grande en su carrera a unas semanas de suceder, cuando se suba al ring ante Naoya Inoue, apodado Mounstro quien tiene el campeonato indiscutido de peso supergallo y un récord invicto.

Inoue, de 32 años, es uno de los mejores de la actualidad libra por libra, es seguramente el nipón en el boxeo más relevante en la historia y su pegada noqueada enloquece a todo el mundo.

Pero Picasso, con su calidad, récord, experiencia y estilo mexicano dará todo para salir con la mano en alto en la pelea más exigente de su carrera que lo lleva a Riyadh, Arabia Saudita este 27 de diciembre para encarar el combate.

Con la complicidad de Turki Alashik y Riyadh Season, además de Zanfer Promotions, sucederá el duelo en el que Picasso podría ser campeón indiscutido de peso supergallo y ser el segundo azteca en tener todas las fajas de su división como lo ha hecho Canelo Álvarez en dos turnos.

El récord y carrera de Rey Picasso

Rey Picasso nacido en el Estado de México y de 25 años, debutó el 25 de marzo de 2017, ante José Antonio Arellano, venciendo por decisión en cuatro rounds.

Desde entonces ha recorrido una carrera con diferentes desafíos, cada vez más importantes y logrando aparecer en carteleras acompañando a Mayweather en México y Pacquiao en Las Vegas.

Adrian Macias/MEXSPORT
Alan David Picasso during fight of WBC Silver World Championship fight against Azat Hovhannisyan, at Mexico City Arena, on August 24, 2024, in Mexico

Al ser el mejor clasificado por el Consejo Mundial de Boxeo en los supergallos, Picasso estaba automáticamente en la fila como posible rival del Mounstro Inoue, y tras meses de buscar el pleito, se firmó.

El récord de Picasso es de 32 peleas ganadas con 17 nocauts, es decir una efectividad del 53 por ciento, y en su marca aparece también un empate.

Picasso, estudiante de la UNAM y aficionado de los Pumas en el futbol mexicano , empresario y en algún momento analista en Box Azteca, va ante un Inoue con 31 peleas, todas ganadas y con 27 nocauts.

