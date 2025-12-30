La versión MÁS LETAL de Christian Pulisic apunta a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero Christian Pulisic no solo está jugando bien: está jugando como nunca. En Italia, con la camiseta del AC Milan, el estadounidense atraviesa el punto más alto de su carrera justo cuando el calendario comienza a marcar una fecha inevitable: la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en casa, ante millones de fanáticos en Estados Unidos.

El más reciente ejemplo de su impacto llegó en la victoria 3-0 del Milan sobre Hellas Verona, donde Christian Pulisic abrió el marcador y confirmó que su temporada 2025 va camino a ser histórica. Con 10 goles y dos asistencias en apenas 15 partidos, el atacante se ha convertido en una de las piezas más confiables del esquema rossonero, y en un dolor de cabeza constante para las defensas rivales de la Serie A.

Para el público latino en Estados Unidos, que vive el fútbol con pasión y orgullo, el crecimiento de Pulisic representa algo más grande: la esperanza real de ver a la selección local competir de tú a tú con las potencias mundiales.

El Milan potencia a Pulisic justo antes del Mundial en casa

Desde su llegada al Milan en la temporada 2023-24, Christian Pulisic ha encontrado el escenario ideal para explotar su talento. En ese periodo, ha participado directamente en 50 goles (31 tantos y 19 asistencias), una cifra que lo coloca entre los futbolistas más influyentes del fútbol europeo.

Solo un nombre lo supera en ese lapso dentro de la Serie A: Lautaro Martínez, figura del Inter. Nada mal para un jugador que, hace apenas unos años, buscaba continuidad y confianza tras etapas irregulares en la Premier League.

Bajo la dirección de Massimiliano Allegri, el Milan se mantiene firme en la pelea por el liderato, y Pulisic no solo responde en el marcador, sino también en los momentos clave. Su movilidad, lectura de juego y frialdad frente al arco lo han convertido en un futbolista más completo y maduro.

Estados Unidos necesita al Pulisic más decisivo en 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, representa una oportunidad única. Para Pulisic, es el escenario perfecto para replicar lo que hoy muestra en el Milan, pero con la camiseta de su país.

La selección estadounidense necesita goles, liderazgo y personalidad. Y hoy, todo indica que Pulisic está listo para asumir ese rol. Jugar en casa, con estadios llenos y una comunidad latina profundamente conectada con el fútbol, puede ser el impulso definitivo.

Si esta versión de Pulisic llega intacta a la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos no solo competirá: puede sorprender.