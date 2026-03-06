El jugador que arriesgaría su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por 30 millones de dólares

Estamos a menos de 100 días para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección Mexicana hará su debut el próximo 11 de junio cuando se enfrente al combinado de Sudáfrica, en duelo que abrirá con la Jornada 1 del Grupo A correspondiente al evento mundialista.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Y, en medio de las bajas que el cuadro nacional ha tenido en cuanto a lesiones se refiere, todo parece indicar que el Vasco Aguirre no contará con un jugador que habría preferido ganar alrededor de 30 millones de dólares sobre jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Quién es?

¿Qué jugador decidió ganar 30 millones sobre jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Surgido de los Tuzos del Pachuca y con un exitoso paso por el viejo continente a través del PSV de los Países Bajos y el Napoli de Italia, la realidad es que Hirving, el Chucky Lozano, habría tomado la decisión de no jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a fin de conservar una ganancia que asciende a los 30 millones de dólares.

Todo deriva del rompimiento que el Chucky Lozano tuvo con su entrenador en el San Diego FC, institución que lo contrató la temporada pasada y que le prometió un sueldo anual de 6 millones de dólares por los próximos cinco años; es decir, 30 millones en total. En el contrato, el mexicano firmó una cláusula en donde puede oponerse a un intercambio o venta si no está de acuerdo con la misma.

Y pese a los intereses de parte de otros equipos (aunque con un salario menor al que percibe), la realidad es que el Chucky Lozano habría tomado la decisión de mantenerse en San Diego durante los próximos cinco años aunque eso signifique no volver a jugar, lo que prácticamente la cierra las puertas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Chucky Lozano y el gran gol ante Alemania en Rusia 2018

Probablemente, el mejor recuerdo que se tenga del Chucky Lozano con la Selección Mexicana fue hace ocho años, más precisamente en el Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, el canterano del Pachuca realizó el único tanto del cuadro nacional en la victoria obtenida ante Alemania, uno de los resultados más sorpresivos en la historia de este evento.