Cambios en formato de Liga BBVA MX harían que Rayados quede FUERA de Liguilla

El inicio de una nueva semana trajo consigo el cambio en la dirección técnica de Rayados de Monterrey, institución que tomó la decisión de despedir a Doménec Torrent luego del lamentable torneo que estaba teniendo en el Clausura 2026 y tras la derrota frente a Cruz Azul.

¡Doblete de Juan Brunetta! Santos 2-1 Mazatlán | Play In de la Liga BBVA MX

Ante ello, la dirección deportiva dirigida por el Tato Noriega tomó la decisión de traer a Nico Sánchez como su nuevo entrenador interino, aunque con la oportunidad de mantenerse todo el torneo si los resultados lo acompañan. Aún así, esta modificación pudo haber llegado demasiado tarde.

¿Qué cambios en el formato harían que Rayados quede fuera de la Liguilla?

En estos momentos, Rayados de Monterrey se encuentra en la zona media de la tabla general y peleando por uno de los últimos puestos de la Liguilla del Clausura 2026, lo anterior pese a que el equipo de la Sultana del Norte cuenta con una de las cinco plantillas más caras del país.

Te puede interesar: ¿Cuándo se enfrentarán Andrade y Bandido en AEW?

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a Messi para igualar a Cristiano?

En esencia, esto no tendría que ser un problema si consideramos que, en los últimos años, la Liga BBVA MX ha permitido la inclusión de hasta 10 equipos en la Liguilla, cuatro de ellos bajo el formato Play-In; sin embargo, esto cambió para la temporada actual gracias a la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Debido a este hecho, el Clausura 2026 volverá a contar con solamente ocho clasificados a Liguilla para iniciar desde cuartos de final, lo cual le da a Rayados un margen de maniobra mucho menor que lo podría dejar fuera de la Fiesta Grande si no comienza a tener resultados positivos pronto.

¿Qué jugadores han decepcionado en el torneo actual con Rayados?

Elementos como Anthony Martial y Sergio Canales han estado muy por debajo de su nivel habitual, lo cual permea directamente en el accionar de Rayados de Monterrey. Del mismo modo, otros refuerzos como Aceves o el mismo Uros Durdevic no han rendido lo que se esperaba de ellos en un principio.