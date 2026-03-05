Valtteri Bottas podría darle a Cadillac su primera gran decepción en F1; ni Checo Pérez lo salvaría

Estamos a unos días para que comience, oficialmente, la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que se espera sea una de las más reñidas debido a los significativos cambios estipulados en los motores y a la llegada de Cadillac, escudería que hará su debut de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Con la intención de competir en la zona media de la clasificación y dar algunas sorpresas en la pista, Cadillac confió en pilotos experimentados a fin de tener resultados acorde a sus expectativas. Sin embargo, Valtteri Bottas podría tener muchos problemas para ello, al menos, en su primera carrera.

¿Por qué Valtteri Bottas le podría dar su primera decepción a Cadillac en la F1 2026?

Es preciso tener en cuenta que Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, comenzará su aventura en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una penalización en el GP de Melbourne, misma que arrastra desde que formaba parte de Sauber hace algunos meses.

Y es que, en medio de las mejoras que ambos pilotos tuvieron en la pretemporada de Bahréin en relación a Barcelona, Cadillac tendrá que lidiar con una sanción de cinco lugares en la parrilla de salida de Australia para el finalndés, esto luego del choque que tuvo con Kevin Magnussen cuando conducía el monoplaza de Sauber en el GP de Abu Dhabi 2024.

Esta acción le costó una reducción de tres puntos en su superlicencia, así como un castigo de cinco lugares en la parrilla, misma que deberá cumplir en su primera carrera como piloto de Cadillac. Con ello, se espera que Valtteri Bottas inicie en uno de los últimos puestos a diferencia de lo que podría ocurrir con Checo Pérez.

¿Cuándo y en dónde será el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Prepárate, pues el inicio está más cerca que nunca. La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará formalmente este fin de semana, aunque el GP de Melbourne, Australia, está programado para el sábado 7 de marzo en punto de las 10 de la noche, tiempo centro de México.