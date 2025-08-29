¿Hubo reclamo? Cibernético REVELA la insólita reacción del UNDERTAKER luego de verlo aplicar ‘LA GARRA’

El luchador mexicano Cibernético, uno de los referentes de este deporte y con un altísimo carisma y conexión con la afición, habló recientemente de su versión de la garra, un castigo de lucha libre y el cual también es usado por el Undertaker por lo que este legendario luchador le hizo un comentario.

Y es que con la ya conocida compra de WWE por la AAA, la empresa de los Estados Unidos ha enviado a Undertaker como el hombre encargado del desarrollo de los eventos en vivo en México y quien tome la batuta en el aspecto creativo.

Undertaker, conocido como El Enterrador fue visto en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y a voces el secreto era esa función que tomaría y por el momento se estaba involucrando y entendiendo el producto que es AAA.

Cibernético, sobre haber usado la garra, movimiento famoso de El Undertaker

El Ciber explicó en dos momentos su experiencia con Undertaker. Primero comentó que en el Gimnasio Juan de la Barrera, donde se decidió a hacer la garra, pero tuvo miedo por los comentarios que pudiera haber.

“En el Juan de la Barrera, cuando le metí el ‘Chokeslam’ (garra) dije: ‘no mames, está el Undertaker. Me va a regañar, me va a decir, ‘a ver, cabrón, no hagas mis pinches cosas’. Ya llegué y estaba en el monitor, agarró y me felicitó: ‘Good job’ buena garra. Y dije: ‘qué bueno’, es el Undertaker”,comentó Cibernético a DMT Azul durante su podcast.

Pero además en el último podcast de Devorador de pecados, Cibernético explica que en el caso de Triplemanía 33, también le dijo Undertaker ‘GOOD JOB’, al ver su lucha y verlo aplicar la garra.

Algunas versiones de ‘LA GARRA’ dentro de la lucha libre

En México, Cibernético hizo popular este castigo, que consiste en tomar con la mano el cuello del rival y levantarlo para luego azotarlo en la lona.

En México el luchador Abyss, en sus visitas a México, reproducía ese castigo, siendo un hombre de más de dos metros e imponente.

En Estados Unidos, la Garra de Ultratumba, es uno de los movimientos de firma de Undertaker y fue quien hizo famoso en los últimos 30 años ese movimiento.

Pero Kane también tenía su versión y el Big Show, el gran luchador retirado también de más de dos metros, tenía su variante de la garra.