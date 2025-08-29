deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¿Hubo reclamo? Cibernético REVELA la insólita reacción del UNDERTAKER luego de verlo aplicar ‘LA GARRA’

El luchador Cibernético recordó que al aplicar la garra, pensó en la reacción que podría tener Undertaker, el encargado de WWE de ejecutar la función.

undertaker cibernetico
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

El luchador mexicano Cibernético, uno de los referentes de este deporte y con un altísimo carisma y conexión con la afición, habló recientemente de su versión de la garra, un castigo de lucha libre y el cual también es usado por el Undertaker por lo que este legendario luchador le hizo un comentario.

Y es que con la ya conocida compra de WWE por la AAA, la empresa de los Estados Unidos ha enviado a Undertaker como el hombre encargado del desarrollo de los eventos en vivo en México y quien tome la batuta en el aspecto creativo.

Undertaker, conocido como El Enterrador fue visto en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y a voces el secreto era esa función que tomaría y por el momento se estaba involucrando y entendiendo el producto que es AAA.

undertaker cibernetico

Cibernético, sobre haber usado la garra, movimiento famoso de El Undertaker

El Ciber explicó en dos momentos su experiencia con Undertaker. Primero comentó que en el Gimnasio Juan de la Barrera, donde se decidió a hacer la garra, pero tuvo miedo por los comentarios que pudiera haber.

“En el Juan de la Barrera, cuando le metí el ‘Chokeslam’ (garra) dije: ‘no mames, está el Undertaker. Me va a regañar, me va a decir, ‘a ver, cabrón, no hagas mis pinches cosas’. Ya llegué y estaba en el monitor, agarró y me felicitó: ‘Good job’ buena garra. Y dije: ‘qué bueno’, es el Undertaker”,comentó Cibernético a DMT Azul durante su podcast.

Pero además en el último podcast de Devorador de pecados, Cibernético explica que en el caso de Triplemanía 33, también le dijo Undertaker ‘GOOD JOB’, al ver su lucha y verlo aplicar la garra.

Te podría interesar: De ser estrella mundial de la lucha libre, a atender un modesto carro de tortas

Algunas versiones de ‘LA GARRA’ dentro de la lucha libre

En México, Cibernético hizo popular este castigo, que consiste en tomar con la mano el cuello del rival y levantarlo para luego azotarlo en la lona.

En México el luchador Abyss, en sus visitas a México, reproducía ese castigo, siendo un hombre de más de dos metros e imponente.

En Estados Unidos, la Garra de Ultratumba, es uno de los movimientos de firma de Undertaker y fue quien hizo famoso en los últimos 30 años ese movimiento.

Pero Kane también tenía su versión y el Big Show, el gran luchador retirado también de más de dos metros, tenía su variante de la garra.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×