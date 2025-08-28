Le dio fama al 619, se volvió idolo de mutitudes en la lucha libre y ahora atiende un modesto puesto de tortas para salir adelante

El luchador Super Astro llegó al pináculo de la lucha libre, fue reconocido por su talento, su innovación en el estilo aéreo que inspiró a muchos otros luchadores, con el paso de los años se alejó de los cuadriláteros por la edad y su proyecto de las Tortas de Super Astro siguen vigentes, aunque con un modesto food truck en la zona centro de la Ciudad de México.

Super Astro comenzó en la lucha libre muy temprano, a los 13 años de edad y debutó en 1972 en Ensenada con el nombre de Rey Bucanero, pero dos años más tarde retomó una idea de una máscara con una estrella en la frente pero estilizada como cometa, recordando que su ídolo era Estrella Blanca.

Te podría interesar: Las palabras como el campéon crucero de Lucha Libre AAA se enteró de la muerte de su tío Silver King

Un luchador amigo suyo lo inspiró pues llevaba por nombre Super Star y otro más en el la frontera norte muy corpulento de nombre Astro, con lo que que sumó ambas ideas y se nombró Super Astro.

Su 1.60 m de estatura parecía que era el peor enemigo, pero la gran habilidad en el ring, su juego de cuerdas y los movimientos como el tope en reversa o el péndulo conocido también como 619, lo hicieron hacer muy popular.

Super Astro, una estrella de la lucha libre junto a Solar y Ultraman

Los Cadetes del Espacio en los ochentas fue una de las grandes tercias de la lucha libre. Su agilidad, máscaras, estilo y forma de presentarse en las arenas los hicieron los preferidos para diferentes sectores de la afición.

Te podría interesar: Luchadores que se pusieron el delantal y pusieron un local de comida

Super Astro solía aparecer en las carteleras del Toreo de Cuatro Caminos y fue ahí donde su popularidad fue en ascenso.

Nacen las Tortas del Super Astro

Super Astro, ideó crear un negocio de comida, específicamente tortas y ubicarlas en una zona estratégica en el Centro de la CDMX, pese al impacto e interés que tenían, cerró hace unos años.

Permanecía en la Plaza de San Juan, otro local en el cual solo cedió el nombre pero no las atiende, aunque se aparece ocasionalmente en el local.

Actualmente en la esquina de Buen Tomo y Delicias, en el corazón de la CDMX lucha día a día para obtener recursos y mantenerse, atendiendo un modesto remolque en el que vende las tradicionales tortas con nombres de luchador y la Especial Super Astro, una torta monumental con todos los ingredientes, en un pan extragrande y en la que la gran promoción es que de acabarla en 15 minutos, es GRATIS.

Super Astro, ya convertido en una persona de avanzada edad, con lesiones de la lucha libre y una lucha constante, busca así salir adelante y no ser olvidado por lo que fue en el ring.

¿Super Astro, el creador del péndulo conocido como 619?

Uno de los movimientos más populares, usados y que siguen vigentes de la vieja escuela, es el péndulo, movimiento que por muchos años se ha creído que fue obra e invento de Super Astro.

Super Astro sostiene que él lo comenzó a aplicar a su estilo, luego de verlo en el luchador Mano Negra y fue el mismo Mano Negra quien le hizo saber que su padre El Rebelde, innovó con ese movimiento, pero no queda del todo claro quién fue el inventor.

Te podría interesar: Todo lo sucedido en la última convivencia de Lucha Libre AAA, previo a la fusión total con WWE

Lo que sí es un hecho, es que el tijuanense Super Astro hizo famoso el péndulo, y luego el joven luchador en los noventas Rey Mysterio Jr lo hizo suyo, con su estilo y lo bautizó como 619 por ser la clave telefónica en San Diego.