¡Es niña! Cinta de Oro realiza ESPECIAL revelación de género en un ring de lucha libre

Un duelo en el ring, fue la innovadora idea que tuvo Cinta de Oro, su esposa y familia, para anunciar y celebrar la venida de su hija; siempre recordarán el momento.

Por:  Rodrigo Ornelas Gutiérrez