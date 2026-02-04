¡Es niña! Cinta de Oro realiza ESPECIAL revelación de género en un ring de lucha libre

Conecta
Blue Demon Jr ha dejado el hospital tras un accidente grave, a bordo de un automovil sufrido el 28 de octubre en la madrugada, que pudo haberle costado la vida
El luchador veterano, Cibernético está vendiendo la máscara que portó en la Triplemanía 33, en donde participó en la Copa Triplemanía. El precio es de 10 mil pesos.
En el marco de la Triplemanía 33, y a dos días de ocurrir el magno evento, las estrellas de la AAA celebraron la tradicional peregrinación con mucha pasión y fe.
El luchador mexicano Alberto El Patrón, estuvo en el programa DeporTV en donde habló de su presente como megacampeón y de lo que puede venir con él en relación a WWE.
Julissa Mexa estuvo en Depor TV, en donde habló del desafío que se aproxima, en donde expondrá su cabellera ante otro grupo de luchadoras de altísimo nivel.
Hijo del Perro Aguayo falleció un 21 de marzo del 2015, a consecuencia de una fractura cervical mientras luchaba en Tijuana; la afición al pancracio no lo olvida.
El primo de Hijo del Perro Aguayo, Kahn del mal, relató lo ocurrido aquella noche de 21 de marzo del 2015 en Tijuana, donde el luchador perdió la vida en pleno ring.
Penta Zero Miedo cumple un mes en WWE. Recuerda en entrevista EXCLUSIVA sus inicios, su pasión por la lucha libre, objetivos y misión de vida.
Penta Zero Miedo tiene un gran historia que contar, pasando de taxista y vendedor en central de abastos, a ser una de las figuras mundiales del deporte mexicano.
Penta Zero Miedo participa en Royal Rumble, un magno evento que lo podría catapultar a Wrestleania; Alberto del Río analiza el momento.