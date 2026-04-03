El sacerdote y luchador que encara a los rudos y al pecado: Fuerza Divina

Conoce la historia del sacerdote luchador Fuerza Divina, quien no dejó atrás su pasión por la lucha libre cuando consagró su vida. En la Iglesia de Santa Lucía, en Azcapotzalco, el padre católico ofrece misa, pero además clases de lucha libre a sus jóvenes discípulos.

Con siete años como luchador profesional y cerca de cinco como profesor, busca fomentar el deporte, acercar a los jóvenos a la lucha libre y encaminarlos por el camino del bien.