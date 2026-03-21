Así fue el breve paso de Efraín Juárez en el América

El nombre de Efraín Juárez suele generar opiniones divididas entre los aficionados del futbol mexicano. Con pasado en Europa y participación en el Mundial 2010, el lateral capitalino llegó al Club América con expectativas altas. Pero su etapa en Coapa terminó siendo más discreta de lo esperado.

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Su paso por el América fue corto, pero significativo en términos colectivos. Entre 2012 y 2013, Juárez formó parte de un plantel que quedaría en la historia del club al conquistar uno de los títulos más recordados de la Liga MX, en una final que marcó a toda una generación.

¿Cómo fue el paso de Efraín Juárez por el América?: título, expectativas y rendimiento

Efraín Juárez se incorporó al América a mediados de 2012, procedente del Celtic FC de Escocia. Ese fue su regreso al futbol nacional tras su experiencia en Europa. Su llegada generó expectativa por su recorrido internacional y su proyección desde categorías juveniles.

Durante su estancia fue parte del equipo dirigido por Miguel Herrera. El plantel logró coronarse campeón del Clausura 2013, tras la histórica final ante Cruz Azul. Aunque no fue uno de los protagonistas, sí integró el equipo que consiguió levantar el título.

En cuanto a su desempeño individual, el entonces futbolista en función no logró consolidarse como titular indiscutible. A pesar de su perfil y experiencia, fue considerado por distintos sectores como un jugador cumplidor, pero sin alcanzar el nivel de protagonismo que se esperaba de él.

La salida de Efraín Juárez del América y la rivalidad actual con el club

Tras su paso por el América, Efraín Juárez dejó el club en 2013 para unirse a los Rayados de Monterrey. Así puso fin a una etapa breve pero marcada por un logro importante a nivel colectivo.

Con el paso del tiempo, su relación con el club de Coapa ha tomado un nuevo matiz. Desde que inició su carrera como entrenador, el exfutbolista ha construido una rivalidad deportiva con las Águilas, especialmente desde su llegada al banquillo de Pumas de la UNAM en marzo de 2025.

Actualmente, desde el rol de director técnico, el exjugador enfrenta a su antiguo equipo desde la otra vereda. Esto le añade un ingrediente extra a una rivalidad que ya de por sí es una de las más intensas del futbol mexicano.