Clásico Nacional: Chivas nunca ha podido vencer a Jardine; ¿cuáles son sus terribles números?

Restan solo horas para que el futbol mexicano disfrute del mejor partido de la temporada. El Clásico Nacional entre América y Chivas está por llegar, por lo que luce interesante conocer cuáles son los resultados que el Rebaño Sagrado ha tenido cada vez que enfrenta a André Jardine.

Considerado el mejor técnico en la historia del América, André Jardine llegó a Coapa para revolucionar el futbol y obtener títulos a granel. Un punto que destaca en su trayectoria es que, desde su arribo a la Liga BBVA MX, nunca ha perdido cuando enfrenta a las Chivas, uno de los cuatro grandes del balompié azteca.

¿Cuáles son los números de André Jardine cuando enfrenta a Chivas?

En primera instancia, luce importante mencionar que André Jardine llegó a la Liga BBVA MX en el Clausura 2022 para dirigir al Atlético de San Luis después de su paso por las categorías menores de Brasil. Con los potosinos el entrenador disputó tres encuentros, ganando uno y empatando los dos restantes.

Una vez que se confirmó su llegada al Club América sus duelos directos contra el Guadalajara también han crecido. Y es que, desde su arribo a Coapa en el Apertura 2023, el entrenador carioca ha enfrentado en seis ocasiones a Chivas con un saldo de tres triunfos y tres empates sin conocer la derrota hasta ahora.

¿En qué lugar llega América a este Clásico Nacional ante Chivas?

Las Águilas arribarán a este compromiso, programado para el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Ciudad de los Deportes, como el sublíder de la clasificación general con 17 unidades. Chivas, por su parte, únicamente ha sumado 4 puntos, aunque con un partido menos que su rival.

¿Cuáles son los números de Chivas ante el América en sus últimos diez partidos?

Otro punto a detallar es la especie de paternidad que el América ha logrado frente al Guadalajara en el pasado reciente. Y es que, en los últimos 10 compromisos de Liga BBVA MX , el conjunto azulcrema registra seis victorias por solo tres empates y una derrota, marcando una elevada diferencia con respecto a su rival.