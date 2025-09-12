deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Este jugador pasó de brillar en Barcelona, luego Cruz Azul y ahora está en la 3ra división de Uruguay

Pasó por la academia del FC Barcelona desde pequeño, la afición de Cruz Azul le guarda cariño tras su paso por México, pero hoy juega en tercera división

Jugó en Barcelona y Cruz Azul, pero hoy juega en Tercera División
TV Azteca
Jugó en Barcelona y Cruz Azul, pero hoy juega en Tercera División
Rodrigo Acuña
Liga MX
Compartir

Cruz Azul es uno de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX y, a lo largo de su historia, ha tenido jugadores de alto calibre dentro de su plantilla. Uno de los futbolistas más destacados que pasó por La Máquina fue Silvio Borjas. El defensor paraguayo llegó a La Noria desde muy joven como una promesa interesante, pero su carrera dio un giro de 180 grados y hoy juega para la Tercera División del futbol uruguayo. En la actualidad, Nicolás Larcamón tendrá más bajas en la plantilla .

En una entrevista con el medio partidario Vamos Azul, Borjas reveló que previo llegar a Cruz Azul, el defensor supo formar parte de la academia del FC Barcelona. “A los 14 años me tocó ir a una academia, que era del Barcelona, patrocinada por Messi en aquel momento, que se llamaba ‘Academia Red’”, expresó en la nota. El paraguayo afirmó que pasó 3 años en ese lugar, donde se formó como futbolista. Por otro lado, Cruz Azul ya sabe contra quién jugará en la Copa Intercontinental .

Silvio Borjas jugó en Cruz Azul, pero hoy juega en la tercera de Uruguay
Facebook
Silvio Borjas jugó en Cruz Azul, pero hoy juega en la tercera de Uruguay

¿Cómo llegó Silvio Borjas a Cruz Azul?

Antes de llegar a La Máquina, Borjas se encontraba jugando en la Primera División de Paraguay con el Olimpia. En ese momento, con 20 años, el defensor jugó toda la temporada como titular y algunos ojeadores se presentaron a ver su desempeño. En uno de esos partidos, Borjas se destacó y le llegó una invitación para hacer una prueba a México. Así fue como se fue a probar en el Cruz Azul Hidalgo.

TE PUEDE INTERESAR:

El inédito presente de Silvio Borjas como jugador

Tras salir de Cruz Azul en el año 2016, la carrera de Borjas comenzó a decaer cada vez más. Regresó a su país para jugar en equipos como CD Capiatá, 2 de Mayo, Club 24 de Setiembre y Atlético Colegiales. Sin embargo, desde el año 2024 juega para Paysandú FC de la Tercera División de Uruguay. “Yo actualmente todavía sigo jugando, pero ya no a nivel profesional. Digamos así, en primera división estoy jugando la liga local de Uruguay”, sentenció el ex Cruz Azul.

Cruz Azul
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×