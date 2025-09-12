Este jugador pasó de brillar en Barcelona, luego Cruz Azul y ahora está en la 3ra división de Uruguay

Cruz Azul es uno de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX y, a lo largo de su historia, ha tenido jugadores de alto calibre dentro de su plantilla. Uno de los futbolistas más destacados que pasó por La Máquina fue Silvio Borjas. El defensor paraguayo llegó a La Noria desde muy joven como una promesa interesante, pero su carrera dio un giro de 180 grados y hoy juega para la Tercera División del futbol uruguayo. En la actualidad, Nicolás Larcamón tendrá más bajas en la plantilla .

En una entrevista con el medio partidario Vamos Azul, Borjas reveló que previo llegar a Cruz Azul, el defensor supo formar parte de la academia del FC Barcelona. “A los 14 años me tocó ir a una academia, que era del Barcelona, patrocinada por Messi en aquel momento, que se llamaba ‘Academia Red’”, expresó en la nota. El paraguayo afirmó que pasó 3 años en ese lugar, donde se formó como futbolista. Por otro lado, Cruz Azul ya sabe contra quién jugará en la Copa Intercontinental .

Facebook Silvio Borjas jugó en Cruz Azul, pero hoy juega en la tercera de Uruguay

¿Cómo llegó Silvio Borjas a Cruz Azul?

Antes de llegar a La Máquina, Borjas se encontraba jugando en la Primera División de Paraguay con el Olimpia. En ese momento, con 20 años, el defensor jugó toda la temporada como titular y algunos ojeadores se presentaron a ver su desempeño. En uno de esos partidos, Borjas se destacó y le llegó una invitación para hacer una prueba a México. Así fue como se fue a probar en el Cruz Azul Hidalgo.

El inédito presente de Silvio Borjas como jugador

Tras salir de Cruz Azul en el año 2016, la carrera de Borjas comenzó a decaer cada vez más. Regresó a su país para jugar en equipos como CD Capiatá, 2 de Mayo, Club 24 de Setiembre y Atlético Colegiales. Sin embargo, desde el año 2024 juega para Paysandú FC de la Tercera División de Uruguay. “Yo actualmente todavía sigo jugando, pero ya no a nivel profesional. Digamos así, en primera división estoy jugando la liga local de Uruguay”, sentenció el ex Cruz Azul.