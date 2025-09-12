Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, que se jugarán hoy viernes 12 de septiembre del 2025

El torneo mexicano Apertura 2025 de la Liga MX se reanuda este viernes 12 de septiembre con la Jornada 8, y un par de partidos que levantan expectativas.

La fecha 8 del futbol mexicano tiene muchos juegos importantes y la agenda se abre con el choque de los Rayos del Necaxa que reciben en el Estadio Victoria a Juárez.

En Mazatlán, en juego que podrás ver desde las 8:50 PM por Azteca Siete, el equipo cañonero medirá fuerzas ante los Pumas de la UNAM, en un enfrentamiento en el que estará Keylor Navas, Ramsey y posiblemente José Juan Macías.

Necaxa contra Juárez abre la fecha 8

El equipo Necaxa de Fernando Gago , enfrenta en esta fecha 8 a una escuadra de Bravos de Juárez que están teniendo un torneo muy digno, estando ubicados de momento en el sitio 8 del torneo con tres victorias y un empate, superando a escuadras como León, Pumas y Chivas.

Necaxa, el rival en turno no la está pasando bien y está en el escalón 15 con solo 5 puntos, resultado de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.

Este encuentro se celebrará a las 7:00 de la tarde del viernes 12 de septiembre.

Mazatlán y Pumas, en el Viernes Botanero

El equipo de Mazatlán que marcha en el sitio 12, enfrenta a Pumas que es décimo del certamen.

La afición del Encanto podrá ver a Keylor Navas en el arco y a Ramsey quien se estrenó hace un par de semanas con gol en casa ante Atlas.

Este compromiso podrás verlo EN VIVO por Azteca Siete desde las 8:50 de la noche.

La lista de partidos de la Jornada 8 de la Liga MX

Viernes 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez – Estadio Victoria, 19:00 h

Mazatlán vs Pumas – Estadio El Encanto, 21:00 h



Sábado 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul – Estadio Hidalgo, 17:00 h

Tigres vs León – Estadio Universitario (El Volcán), 19:00 h

Atlas vs Santos – Estadio Jalisco, 19:00 h

Toluca vs Puebla – Estadio Nemesio Diez, 21:00 h

América vs Chivas – Estadio Ciudad de los Deportes, 21:15 h



Domingo 14 de septiembre