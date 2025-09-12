Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, que se jugarán hoy viernes 12 de septiembre del 2025
La Liga MX regresa a la acción luego de la pausa por la fecha FIFA, con una serie de encuentros este viernes 12 de septiembre, en una Jornada 8 que luce muy interesante.
El torneo mexicano Apertura 2025 de la Liga MX se reanuda este viernes 12 de septiembre con la Jornada 8, y un par de partidos que levantan expectativas.
La fecha 8 del futbol mexicano tiene muchos juegos importantes y la agenda se abre con el choque de los Rayos del Necaxa que reciben en el Estadio Victoria a Juárez.
En Mazatlán, en juego que podrás ver desde las 8:50 PM por Azteca Siete, el equipo cañonero medirá fuerzas ante los Pumas de la UNAM, en un enfrentamiento en el que estará Keylor Navas, Ramsey y posiblemente José Juan Macías.
Necaxa contra Juárez abre la fecha 8
El equipo Necaxa de Fernando Gago , enfrenta en esta fecha 8 a una escuadra de Bravos de Juárez que están teniendo un torneo muy digno, estando ubicados de momento en el sitio 8 del torneo con tres victorias y un empate, superando a escuadras como León, Pumas y Chivas.
Necaxa, el rival en turno no la está pasando bien y está en el escalón 15 con solo 5 puntos, resultado de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.
Este encuentro se celebrará a las 7:00 de la tarde del viernes 12 de septiembre.
El fuego está encendido, la pasión vuelve al Encanto.— Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 12, 2025
Los Cañones apuntan y tienen a los Pumas en la mira.
¡HOY JUEGA MAZATLÁN! pic.twitter.com/GTlJRl49Q0
Mazatlán y Pumas, en el Viernes Botanero
El equipo de Mazatlán que marcha en el sitio 12, enfrenta a Pumas que es décimo del certamen.
La afición del Encanto podrá ver a Keylor Navas en el arco y a Ramsey quien se estrenó hace un par de semanas con gol en casa ante Atlas.
Este compromiso podrás verlo EN VIVO por Azteca Siete desde las 8:50 de la noche.
La lista de partidos de la Jornada 8 de la Liga MX
Viernes 12 de septiembre
- Necaxa vs Juárez – Estadio Victoria, 19:00 h
- Mazatlán vs Pumas – Estadio El Encanto, 21:00 h
Sábado 13 de septiembre
- Pachuca vs Cruz Azul – Estadio Hidalgo, 17:00 h
- Tigres vs León – Estadio Universitario (El Volcán), 19:00 h
- Atlas vs Santos – Estadio Jalisco, 19:00 h
- Toluca vs Puebla – Estadio Nemesio Diez, 21:00 h
- América vs Chivas – Estadio Ciudad de los Deportes, 21:15 h
Domingo 14 de septiembre
- Querétaro vs Monterrey – Estadio Corregidora, 17:00 h
- Atlético San Luis vs Tijuana – Estadio Alfonso Lastras, 19:00 h