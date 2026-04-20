¡Terribles imágenes! Clásico paraguayo suspendido por graves incidentes entre aficionados y policías

El Clásico Paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño programado para este domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Defensores del Chaco tuvo que ser suspendido luego de 29 minutos de juego debido a incidentes de violencia en las tribunas entre aficionados y policías que dejó un saldo de al menos siete personas heridas y más de 100 detenidos.

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Violencia en las tribunas obliga a la suspensión del Clásico Paraguayo

Cerca de 40 mil personas colmaron el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, para presenciar el Clásico Paraguayo entre el Olimpia y Cerro Porteño que tuvo que ser suspendido debido a una pelea entre aficionados y policías.

De acuerdo con medios locales y testigos, los hechos habrían ocurrido luego de que integrantes de la hinchada del Cerro Porteño ingresaran ilegalmente al estadio petardos de gran potencia que hicieron explotar.

Cuando la policía intentó persuadir a la parcialidad del Ciclón, estos respondieron con violencia despojando a los uniformados de sus escudos, por lo que las autoridades respondieron lanzando gas lacrimógeno y balines de goma en plena tribuna.

La respuesta de la policía provocó que centenares de espectadores se dispersaran, mientras que otros más se quedaron para enfrentarse con las autoridades.

"En el encuentro deportivo entre Olimpia y Cerro Porteño se registraron hechos de violencia protagonizados por una parte de la parcialidad del club Cerro Porteño, lo que obligó a la suspensión temporal del partido por razones de seguridad", informó la policía paraguaya.

(2026) Represión policial contra la barra brava de Cerro Porteño en la gradería Norte del estadio Defensores del Chaco, terminó en una batalla campal. Varios heridos pic.twitter.com/PVbnUHa0vh — nicolas m.russo g. (@nicolasmrussog) April 19, 2026

Las fuerzas del orden reportaron al menos seis personas heridas, uno de ellos en estado crítico, quienes fueron trasladados a hospitales locales. Más de 100 personas fueron detenidas.

Una de las imágenes más impactantes que dejó el enfrentamiento fue la de un oficial herido y semi inconsciente que fue ayudado por uno de sus compañeros y los propios hinchas de Cerro para ser atendido.