¡Goleada histórica! Argentina sufre una de las derrotas más humillantes de su historia

La Selección Argentina Sub 17 sufrió una humillante derrota de 4-0 en la Final del Campeonato Sudamericano de la categoría ante su similar de Colombia en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, este domingo 19 de abril.

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Argentina sufre goleada histórica ante Colombia

La Selección de Argentina fue exhibida por su similar de Colombia, que se hizo de su segundo Campeonato Sudamericano Sub 17 de su historia con un contundente 4-0 sobre la Albiceleste.

Los argentinos terminaron el partido con tres hombres menos ante la frustración de verse superados por una prometedora Selección Colombiana que arrasó con los argentinos en la segunda mitad y aprovechó las oportunidades.

Miguel Agamez abrió el marcador para los Cafetaleros en el tiempo agregado de la primera mitad con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades al guardameta.

Colombia le pasó por encima a Argentina en la segunda mitad continuando con la goleada con un gol de Matías Caicedo al 54' que cabeceó de espaldas al marco y servicio largo que tomó por sorpresa a la defensa albiceleste y al portero.

Nuevamente Agamez se hizo presente en el marcador al 58' para empujar al fondo de las redes un centro retrasado de Rafael Escorcia, quien desbordó por izquierda desquiciando a dos defensas para mandar el centro a su compañero que remató de cabeza.

Matías Mendizabal dejó a Argentina con inferioridad número al 74' tras una violenta barrida que el silbante juzgó con roja directa y ya con un hombre menos Escorcia convirtió su gol al 83' para dejar cifras definitivas en el marcador.

Producto de la frustración Simón Escobar y Alan Alcaraz se enfrascaron en un conato de bronca con los jugadores de Colombia que el árbitro señaló con expulsiones para los dos elementos argentinos dejando a su equipo con ocho hombres.

Colombia levantó el título del Sudamericano Sub 17 y disputará la Copa Mundial de la categoría a disputarse en noviembre próximo en Qatar, junto con Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela.

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