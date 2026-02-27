DT se DESPIDE de Cruz Azul con emotiva carta durante el Clausura 2026

Luego de que Cruz Azul diera a conocer la salida de su entrenador en pleno Torneo Clausura 2026, el estratega uruguayo, Diego Testas, se ha despedido del equipo, escuadra de la que se fue tras la Jornada 10 en la que le ganaron al Atlas en la Liga BBVA MX Femenil.

“¡Gracias Cruz Azul fue un año increíble! Un año de crecimiento absoluto desde lo profesional y lo humano, donde llevamos a Cruz Azul Femenil al verdadero profesionalismo, logrando un Torneo histórico y posicionándolo donde lo exige su grandeza.

Gracias a la fantástica hinchada que siempre nos apoyo y nos mostró su cariño incondicional. Pero fundamentalmente GRACIAS A LAS JUGADORAS por confiar en nuestra propuesta y entregarse al máximo, son un equipo increíble dentro y fuera de la cancha, vivimos momentos fantásticos que no olvidaremos jamás!”, se lee en el perfil de Instagram.

Al frente de La Máquina, Diego Testas tuvo un registro de 48 partidos en el banquillo de los cuales, obtuvo 19 victorias, 13 empates y 16 derrotas en poco más de un año como DT de Cruz Azul.

¿Cómo va Cruz Azul Femenil en el Clausura 2026?

En la presente campaña de la Liga BBVA MX Femenil, el conjunto de La Noria se ubica en el octavo puesto de la tabla general con marca de 15 puntos, resultado de cuatro triunfos, tres juegos igualados y tres partidos perdidos.

Para la Jornada 11, misma que se va a disputar tras la pausa por la Fecha FIFA, Cruz Azul recibe a Necaxa en la cancha de la Unidad Deportiva Centenario el próximo 12 de marzo.

