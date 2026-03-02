CONFIRMADO: Chivas NO jugará la Jornada 9 del Clausura 2026 esta semana

Semana de fecha doble en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la Jornada 8, se ponen en marcha nuevos compromisos este martes 3 y miércoles 4 de marzo.

Tras la derrota de Chivas ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, encuentro de la Fecha 8, el Club Deportivo Guadalajara vio su segundo partido perdido de forma consecutiva, ligando el resultado luego del haber caído contra Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc durante la Jornada 7. Con dos partidos al hilo sin poder sumar, el equipo dirigido por Gabriel Milito ya no lidera la tabla general del Clausura 2026, pues el primer puesto ahora le corresponde al conjunto de La Noria comandado por Nicolás Larcamón.

Para la Jornada 9, fecha en la que el 'Rebaño Sagrado' recibe al Club León en el Estadio Akron, el cuadro rojiblanco no va a jugar esta semana a la par de los otros equipos. Y es que este martes 4 de marzo, la cancha de Guadalajara es sede el partido de leyendas entre el Real Madrid y Barcelona, motivo por el que el juego de Chivas vs León se tuvo que reprogramar para el 18 de marzo a las 20:00 horas, tiempo de la CDMX.

Pasando la fecha doble de esta semana, Chivas va a visitar al Atlas en la Jornada 10 en una edición más del Clásico Tapatío, encuentro a disputarse el 7 de marzo a las 19:00 horas, por lo que el 'Rebaño Sagrado' va a ver su tercer partido consecutivo en calidad de visitante.

Jugando en el Estadio Jalisco, el cuadro de 'La Academia' dirigido por Diego Cocca no ha perdido en casa. La última ocasión en la que Atlas y Chivas se enfrentaron en la cancha del conjunto rojinegro, el marcador fue de 1-1 en la Jornada 17 del Clausura 2025.

