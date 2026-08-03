Futbolista reconoce que ganaba más en la talacha que en su etapa con Pumas

En la actualidad en México se ha hecho moda o es demasiado conocido el ámbito de las talachas dentro del futbol amateur. Es normal ver que algunos futbolistas formados en las divisiones inferiores del balompié mexicano cobran por jugar en el barrio. Por eso se hizo eco alrededor de Claudio Suárez, quien en los inicios de su carrera ganaba más en los partidos en Texcoco que lo que Pumas le brindaba.

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¿Claudio Suárez ganaba más en la talacha que en Pumas?

Aunque estas declaraciones no son nuevas, en días recientes las palabras del periodista Alberto Lati refiriéndose a Claudio hicieron eco. Por eso muchos se sorprendieron de que un jugador como El Emperador, haya tenido que acudir al futbol amateur para sustentar sus gastos. Dejando también en claro, que el fenómeno de la talacha no es nuevo en el ecosistema del balompié nacional.

Hace unos años Claudio Suárez confesó que en un inicio jugaba hasta dos partidos en Texcoco (lugar donde vivía) para solventar sus estadía en las fuerzas básicas de Pumas. "Cuando jugábamos un sábado, me iba a jugar los domingos hasta dos partidos con los equipos de Texcoco y me pagaban más que en Pumas en la Primera División… Se enteran, me llaman la atención, pero les hice saber que no me alcanzaba luego ni para comer... Ya después me aumentaron el sueldo y al siguiente año salimos campeones en la temporada 1990-1991".

Dado que los traslados le eran realmente extensos al defensa, tuvo que encontrar la manera de solventar sus gastos. Por ello en la actualidad también es común encontrar espacios en el amplio mundo del futbol amateur donde muchos jóvenes prefieren quedarse en ese entorno que pelear por un sitio en la máxima categoría de la Liga BBVA MX. Esta situación vivida por Claudio Suárez hace casi 40 años.

¿Cuánto ganaba Claudio Suárez en Pumas para mejor buscar dinero en la talacha?

Aunque no se revelaron las cifras, el ex futbolista aseguró que su familia era de bajos recursos. Tuvo que trabajar, estudiar y entrenar, pues sino… no comía. Aunque en ocasiones sus papás le daban cierto apoyo, no le alcanzaba. Y esto conecta con las declaraciones de otros ex futbolistas que aseguraban bajos pagos por parte de Pumas hacia sus juveniles… en comparación con otros clubes del futbol nacional.