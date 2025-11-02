Debutó con Cruz Azul ante Puebla, pero se ganaba la vida jugando talachas: “No teníamos dinero”

Cruz Azul cerró un fin de semana perfecto al golear por 3-0 a Puebla en la Jornada 16 del Apertura 2025 . Este resultado le permitió ser el único líder de la Liga BBVA MX, sumado al empate a cero entre Toluca y Atlas. Sin embargo, muchos dejaron pasar el debut oficial de Emmanuel Sánchez, canterano de La Máquina de tan solo 19 años y que ha tenido unos inicios difíciles.

“Muchas veces no teníamos para mandarle dinero a mi hijo y hacíamos rifas”, fue lo que reveló Juan Luis Sánchez, padre de Emmanuel, en un diálogo con el sitio Récord. El progenitor aseveró que no tenían dinero para pagar zapatos nuevos, por lo que Sánchez debía ir a entrenar con zapatos viejos. Sin embargo, siempre creyó que su hijo iba "a triunfar”. Mientras tanto, Cruz Azul lanzó un nuevo producto al mercado .

@sse_emmanuel / IG Emmanuel Sánchez debutó con Cruz Azul

¿Cómo fue que Emmanuel Sánchez llegó a Cruz Azul?

Saydet Miranda, madre de Emmanuel, relató cómo fue la llegada de su hijo a Cruz Azul cuando aún era pequeño. “Era el último día, mi hijo se perdió en el metro y llegó tarde. Tocó la puerta y lo dejaron entrar porque ya lo conocían. Ese día le avisaron que se había quedado.

De más de 120 jóvenes, solo seis lograron un lugar. Para irse a la escuela se iba en bicicleta, sufrió mucho, mojándose, sin suéter. No sabía andar mucho allá, se iba de Cuautitlán hasta La Noria en el metro y fue aprendiendo”, soltó la mujer.

TE PUEDE INTERESAR:



Emmanuel Sánchez se ganaba la vida jugando talachas

Previo a ingresar a las fuerzas básicas de Cruz Azul, Sánchez jugaba torneos de futbol amateur (las famosas talachas) para poder ganar dinero y así ayudar a su familia con los gastos diarios. No obstante, en el año 2022 se sumó a la categoría Sub-16 de La Máquina donde rápidamente se ganó un lugar hasta convertirse en titular indiscutido del equipo Sub-21.

El debut de Emmanuel Sánchez en la Liga BBVA MX

El mediocampista ingresó en el minuto 85 de partido ante Puebla en lugar de un referente azul como lo es Charly Rodríguez. Sánchez tuvo unos minutos finales correctos, cumpliendo con su sueño de debutar en el primer equipo de Cruz Azul. Si bien es cierto que por delante tiene a jugadores como Amaury García o Lorenzo Faravelli, Larcamón decidió darle la oportunidad de mostrarse en Primera División.