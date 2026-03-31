Cláusula en el contrato de Max Verstappen podría terminar con su salida de Red Bull y la Fórmula 1

Desde que comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1, he generado muchas molestias entre los pilotos de diferentes escuderías, pero el caso que más ha llamado la atención es el de Max Verstappen, quien ha considerado retirarse al final de este campeonato, asegurando que ya no está disfrutando correr, luego de quedar en octavo lugar en el Gran Premio de Japón.

Todo esto ha sido por las polémicas regulaciones que se han implementado en la Fórmula 1 para la nueva temporada, más las declaraciones de Max Verstappen, las cuales han supuesto que podrían dejar la máxima categoría del automovilismo antes de terminar su contrato con Red Bull.

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Una cláusula en el contrato de Max Verstappen podría permitir su salida de Red Bull

En medio de todas las especulaciones y las reacciones que han ocasionado las declaraciones de Max Verstappen, se ha revelado en el sitio especializado ‘The Race’, que el contrato del piloto de Red Bull, tiene una cláusula que le brinda la posibilidad de terminar su contrato de forma anticipada con su escudería, en caso de que no logre mantenerse en el segundo lugar del campeonato.

El panorama es complicado para la escudería, pues actualmente, Max Verstappen se encuentra en la novena posición del campeonato de Fórmula 1, lo que ha comenzado a generar muchas más dudas sobre su permanencia en el máximo circuito del automovilismo.

Luego de terminar el Gran Premio de Japón, Max Verstappen fue claro al hablar de su frustración en la presente temporada y sobre lo que piensa de la temporada con las nuevas reglas que se pusieron para este 2026, asegurando que si va a estar fuera de casa va a ser por algo que le guste.