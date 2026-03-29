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Estos cambios tuvo la tabla de posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Japón 2026

La tercera carrera del año llegó a su final y la victoria de Kimi Antonelli generó cambios en el Mundial de Pilotos como en el Campeonato de Constructores

Resultados del GP de Japón 2026
Kimi Antonelli ganó el GP de Japón 2026|Fórmula 1

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Gran Premio de Japón 2026 finalizó con una nueva victoria de Mercedes, equipo que parece no tener rival en este inicio de temporada. Kimi Antonelli lideró de principio a fin en Suzuka y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Fórmula 1 tras haber conseguido su primera consagración en China la carrera pasada.

El joven piloto italiano obtuvo la pole durante la clasificación y logró mantener la primera posición durante las 53 vueltas que se dieron en Japón. Oscar Piastri, de McLaren, finalizó en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio con su Ferrari, escudería que parece ser la única en poder hacerle frente a los alemanes.

Max Verstappen se vio muy molesto con el rendimiento de su Red Bull al haber finalizado la carrera en octava posición. Por otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez logró finalizar con éxito su tercera carrera bajo el volante de Cadillac cruzando la línea de meta en la decimoséptima posición.

La victoria de Antonelli generó cambios en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos, ya que se quedó con el primer lugar y desplazó a su compañero de equipo, George Russell. Del mismo modo, Mercedes sigue despegándose de sus perseguidores en el Campeonato de Constructores y Ferrari es el único equipo que más se le ha acercado hasta el momento.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos de la F1 2026|Fórmula 1

El resultado del GP de Japón 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Max Verstappen (Red Bull)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Esteban Ocon (Haas)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Isack Hadjar (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Sergio Pérez (Cadillac)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Alexander Albon (Williams)
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  22. Oliver Bearman (Haas) – DNF

TE PUEDE INTERESAR:

Así está la tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 63 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 25 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos
  7. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
GP de Japón 2026
Gran Premio de Japón 2026|FIA

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026 de la F1

  1. Mercedes – 135 puntos
  2. Ferrari – 90 puntos
  3. McLaren – 46 puntos
  4. Haas – 18 puntos
  5. Red Bull Racing – 16 puntos
  6. Alpine – 16 puntos
  7. Racing Bulls – 14 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos

No habrá más F1 hasta mayo

Debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la F1 no tendrá actividad durante todo el mes de abril. La próxima carrera será recién el día domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome, correspondiente al Gran Premio de Miami.

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