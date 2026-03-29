Estos cambios tuvo la tabla de posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Japón 2026
La tercera carrera del año llegó a su final y la victoria de Kimi Antonelli generó cambios en el Mundial de Pilotos como en el Campeonato de Constructores
El Gran Premio de Japón 2026 finalizó con una nueva victoria de Mercedes, equipo que parece no tener rival en este inicio de temporada. Kimi Antonelli lideró de principio a fin en Suzuka y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Fórmula 1 tras haber conseguido su primera consagración en China la carrera pasada.
El joven piloto italiano obtuvo la pole durante la clasificación y logró mantener la primera posición durante las 53 vueltas que se dieron en Japón. Oscar Piastri, de McLaren, finalizó en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio con su Ferrari, escudería que parece ser la única en poder hacerle frente a los alemanes.
Max Verstappen se vio muy molesto con el rendimiento de su Red Bull al haber finalizado la carrera en octava posición. Por otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez logró finalizar con éxito su tercera carrera bajo el volante de Cadillac cruzando la línea de meta en la decimoséptima posición.
La victoria de Antonelli generó cambios en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos, ya que se quedó con el primer lugar y desplazó a su compañero de equipo, George Russell. Del mismo modo, Mercedes sigue despegándose de sus perseguidores en el Campeonato de Constructores y Ferrari es el único equipo que más se le ha acercado hasta el momento.
El resultado del GP de Japón 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Oliver Bearman (Haas) – DNF
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Así está la tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos
- George Russell (Mercedes) – 63 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 25 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026 de la F1
- Mercedes – 135 puntos
- Ferrari – 90 puntos
- McLaren – 46 puntos
- Haas – 18 puntos
- Red Bull Racing – 16 puntos
- Alpine – 16 puntos
- Racing Bulls – 14 puntos
- Audi – 2 puntos
- Williams – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
No habrá más F1 hasta mayo
Debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la F1 no tendrá actividad durante todo el mes de abril. La próxima carrera será recién el día domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome, correspondiente al Gran Premio de Miami.