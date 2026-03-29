Estos cambios tuvo la tabla de posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Japón 2026

El Gran Premio de Japón 2026 finalizó con una nueva victoria de Mercedes, equipo que parece no tener rival en este inicio de temporada. Kimi Antonelli lideró de principio a fin en Suzuka y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Fórmula 1 tras haber conseguido su primera consagración en China la carrera pasada.

El joven piloto italiano obtuvo la pole durante la clasificación y logró mantener la primera posición durante las 53 vueltas que se dieron en Japón. Oscar Piastri, de McLaren, finalizó en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio con su Ferrari, escudería que parece ser la única en poder hacerle frente a los alemanes.

Max Verstappen se vio muy molesto con el rendimiento de su Red Bull al haber finalizado la carrera en octava posición. Por otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez logró finalizar con éxito su tercera carrera bajo el volante de Cadillac cruzando la línea de meta en la decimoséptima posición.

La victoria de Antonelli generó cambios en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos, ya que se quedó con el primer lugar y desplazó a su compañero de equipo, George Russell. Del mismo modo, Mercedes sigue despegándose de sus perseguidores en el Campeonato de Constructores y Ferrari es el único equipo que más se le ha acercado hasta el momento.

Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos de la F1 2026|Fórmula 1

El resultado del GP de Japón 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF

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Así está la tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos George Russell (Mercedes) – 63 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos Lando Norris (McLaren) – 25 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Gran Premio de Japón 2026|FIA

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026 de la F1

Mercedes – 135 puntos Ferrari – 90 puntos McLaren – 46 puntos Haas – 18 puntos Red Bull Racing – 16 puntos Alpine – 16 puntos Racing Bulls – 14 puntos Audi – 2 puntos Williams – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos

No habrá más F1 hasta mayo

Debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la F1 no tendrá actividad durante todo el mes de abril. La próxima carrera será recién el día domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome, correspondiente al Gran Premio de Miami.

