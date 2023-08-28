Clavadista mexicano con boleto a París 2024 continúa sin recursos

A pesar de ser uno de los contados atletas mexicanos que ya tienen su clasificación a Juegos Olímpicos, el clavadista Randal Willars desconoce si tendrá apoyos para su preparación de cara a París 2024.

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La situación para el deportista de 21 años de edad ha quedado en incertidumbre por los conflictos entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de los últimos meses.

“No sé el calendario de las próximas competencias del siguiente año y si habrá recursos por parte de las instituciones para mandarnos. Si no hay recurso se tendría que buscar por el sector privado o personas que estén dispuestas de sumarse a la causa”, comentó este lunes el clavadista mexicano.

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Las instituciones que actualmente apoyan a Willars

Randal Willars indicó que actualmente sólo cuenta con respaldo por parte del instituto del deporte de Nuevo León, del Ejército Mexicano y del Comité Olímpico a través de un programa llamado ‘Solidaridad Olímpica’, mientras que todavía no recibe dinero de CONADE.

“No todavía no, estoy en proceso de solicitud y habrá que ver cómo avanza, en su momento espero que sí regrese el apoyo de las becas”, dijo al respecto.

Cabe señalar que el joven clavadista obtuvo su clasificación individual en la plataforma de 10 metros tras llegar a la final del Campeonato Mundial de Natación que se celebró en Fukuoka el mes pasado, además de una plaza para México en clavados sincronizados tras colgarse el bronce junto con su compañero Kevin Berlín.

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También, Randal, aprovechó este día para agradecer el apoyo de las actrices Martha Higareda y Karla Souza, quienes financiaron que junto con Diego Balleza pudieran asistir a la final de la Copa del Mundo en Berlín, en donde conquistaron una presea.

“Sé lo que valen las medallas para ustedes, entonces es un sueño hecho realidad estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes las victorias y las derrotas también, que sigamos rompiendo el agua”, comentó Souza, durante el evento en el que estuvo con los clavadistas este lunes.