México consigue otro boleto a los Juegos Olímpicos en Marcha

El marchista Andrés Olivas sumó la tercera plaza para México en los Juegos Olímpicos, luego de terminar en 18vo puesto en la prueba de 20 kilómetros en el Mundial de Atletismo de Budapest, con un tiempo de 1:19:55 consiguió su mejor tiempo de la temporada y su boleto a París 2024.

El chihuahuense de 25 años superó la marca mínima de 1:20:10 para París 2024 en 20 kilómetros, por lo que volverá a los Juegos Olímpicos, hay que recordar que en Tokyo 2020 terminó en 11vo lugar en su debut con un tiempo de 1:22:46 sólo a un minuto 23 segundos del Bronce.

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¿Quiénes son los marchistas mexicanos clasificados a los JJ OO?

Con el pase de Olivas son tres los mexicanos que han logrado su boleto a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la primera en conseguirlo fue la también chihuahuense, Alegna González, quien dio la marca de los 20 kilómetros en Dudince, Eslovaquia en el mes de Marzo con un tiempo de 1:28:09, en Tokyo 2020 terminó en quinto lugar en los Juegos Olímpicos y se quedó a 37 segundos de la medalla de Bronce.

El marchista mexicano José Luis Doctor, también consiguió su boleto a París 2024 en los 20 kilómetros, luego de registrar un tiempo de 1:19:41 en el Gran Premio Internacional Cantonés A Coruña el pasado mes de Junio, además consiguió la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

¿Cuándo compite la Marcha en Paris 2024?

A menos de un año de los Juegos Olímpicos de Paris, la Marcha está regresando a ser uno de los deportes principales para México, la prueba de 20 kilómetros será la primera en el calendario para el Atletismo y tanto masculino como femenino se llevará a cabo el Jueves 1 de agosto del 2024.

México busca volver a ser protagonista en la Marcha, hay que recordar que son 11 medallas en total de la disciplina, sólo Clavados (15) y Box (13) suman más medallas para nuestro país en los Juegos Olímpicos, la última presea en Marcha fue en Río 2016 cuando Guadalupe González consiguió la Plata en los 20 kilómetros.

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