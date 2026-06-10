CONFIRMADO: Club América disputará sus tres Clásicos en estas fechas

Este martes 9 de junio se reveló el calendario del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y una de las primeras cosas en revisar fue la fecha exacta en la que el Club América disputará sus tres Clásicos.

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Las fechas de los tres Clásicos del Club América

Dicen que solo el América puede convertir un partido cualquiera en un Clásico, pero las Águilas tiene especial rivalidad con tres equipos a los que ya saben en qué fechas se enfrentarán en este torneo Apertura 2026 que comenzará el próximo jueves 16 de julio.

El conjunto Azulcrema debutará en la Liga BBVA MX el sábado 18 de julio cuando visite la cancha del Estadio de la Corregidora para enfrentarse al Querétaro, pero será hasta la Jornada 8 cuando el América dispute un Clásico.

El 12 de septiembre, el América se enfrentará al Cruz Azul en el Clásico Joven y en la Jornada 9, una semana después, disputará el Clásico Nacional el 19 de septiembre ante las Chivas.

|X: Club América

El Clásico Capitalino entre Pumas y América en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria se jugará en la Jornada 16 el sábado 7 de noviembre.

Fecha de los Clásicos de América

Clásico Joven | Jornada 8 vs Cruz Azul - 12 de septiembre

Clásico Nacional | Jornada 9 vs Chivas - 19 de septiembre

Clásico Capitalino | Jornada 16 vs Pumas - 7 de noviembre

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