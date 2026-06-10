OFICIAL: Así es el calendario COMPLETO del América para el Apertura 2026

El América del Guillermo Almada ya sabe el orden de sus rivales del Apertura 2026. La Liga BBVA MX reveló el calendario para su siguiente semestre para las Águilas, en las que destaca que vivirán su primer clásico del semestre ante Cruz Azul, en la fecha 8, el cual se desarrollará el estadio Banorte el próximo 12 de septiembre.

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Las Águilas de Guillermo Almada buscarán darle la vuelta a un primer semestre de 2026 que fue complicado, por decir menos. Las lesiones, convocados al Mundial 2026 y los refuerzos que llegaron tarde mermaron al todavía equipo de André Jardine, pero ahora tratarán de retomar el buen momento de la mano de Almada, quien recientemente tuvo una etapa en el futbol europeo.

¿Cuándo debuta el América en el Apertura 2026?

El América hará su debut en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio vs Querétaro. El partido se desarrollará en el estadio Corregidora, en el que marcará el debut del propio Almada en torneo de liga. Esa jornada coincidirá con la final del Mundial 2026, que vivirá su último fin de semana de actividad, aunque este partido se disputará el domingo 19 de julio. Es decir, un día después.

En esa misma jornada, Pumas recibirá a Pachuca y Cruz Azul, el vigente campeón del futbol mexicano, visitará al San Luis en el estadio Libertad Financiera.

Calendario del América para el Apertura 2026

América tendrá un septiembre complicado, ya que disputará, en semanas consecutivas, dos Clásicos. El primero será vs Cruz Azul el sábado 12 de septiembre y, una semana más tarde, se enfrentará vs Chivas de Guadalajara el sábado 19 de septiembre en el estadio Banorte.

Este es el calendario completo del América para el Apertura 2026:

