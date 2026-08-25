Club América está entre los mejores equipos del mundo: lo dice este ranking oficial

Club América varonil destaca en el Apertura 2026 al ser líder tras 5 jornadas disputadas, mientras que en la Leagues Cup 2026 sigue con vida y disputará la ronda de los cuartos de final. Mientras que el conjunto femenil destaca a nivel internacional, ya que recientemente fue ubicado entre los mejores equipos del mundo en un ranking de gran prestigio. Además, una de sus jugadoras les costó menos de 300 mil y es la actual goleadora.

De acuerdo con el Ranking de Opta Analyst, las Águilas se ubican en el lugar 26, luego de ganar recientemente el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeonas, la W Concachampions, campeonato que le dio su clasificación a la Copa Intercontinental y al primer Mundial de Clubes Femenil que se disputará en 2028.

Las Águilas se ubican en el lugar 26 del Ranking de Opta Analyst.|@OptaJack

Lo que llama la atención es que dentro de los 30 mejores clubes femeniles del mundo solo se encuentra el conjunto azulcrema, ya que no hay otro mexicano en el ranking. No obstante, sí hay otros equipos de la Concacaf, como lo son los norteamericanos.

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Los 30 mejores equipos del mundo

Club América se ubica en la posición 26, por encima de grandes clubes de Europa como lo son Bayer Leverkusen de Alemania y el Tottenham de Inglaterra. Mientras que el ranking lo lideran los conjuntos más grandes de Europa. Así queda la prestigiosa lista.

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