FIFA confirma OTRO MUNDIAL para 2028… y no es el que imaginas

La FIFA dio un paso que llevaba años esperando el fútbol femenino: confirmó oficialmente que el primer Mundial de Clubes Femenino se disputará en enero de 2028, un torneo que promete transformar el panorama global del deporte y elevar el nivel de competencia entre los mejores clubes del mundo.

El anuncio se realizó tras la reunión del Consejo de la FIFA en Doha, Catar, donde se aprobaron las fechas del 5 al 30 de enero de 2028. Aunque aún no se define la sede, todo apunta a que será un país con clima cálido, una decisión estratégica para garantizar el rendimiento de las jugadoras y el atractivo del espectáculo.

Este Mundial de Clubes Femenino FIFA 2028 seguirá un formato similar al del torneo masculino ampliado y reunirá a 16 equipos, consolidándose como la máxima vitrina del fútbol femenil a nivel de clubes.

Formato, calendario y cupos: así se jugará el Mundial de Clubes Femenino

La competencia contará con cuatro grupos de cuatro equipos, de los cuales los mejores avanzarán a una fase de eliminación directa desde los cuartos de final. Además, habrá una fase previa de play-in, en la que seis clubes pelearán por tres boletos al torneo principal.

Europa será la confederación con mayor representación, con cinco equipos garantizados, reflejo del crecimiento y la competitividad de sus ligas. Asia, África, CONCACAF y Sudamérica tendrán dos cupos cada una, mientras que Oceanía también formará parte del play-in.

Un punto clave es el calendario. El torneo coincidirá con las ligas europeas, como la Superliga Femenina de Inglaterra, pero no interferirá con la Champions League Femenina, que pausa actividades en enero. En Estados Unidos, la NWSL estará en pretemporada, lo que facilitaría la participación de sus clubes.

Un torneo que impulsa la igualdad y el negocio del fútbol femenino

Más allá de lo deportivo, el Mundial de Clubes Femenino representa una apuesta clara de la FIFA por la igualdad, la visibilidad y el crecimiento comercial del fútbol femenino. Para clubes, jugadoras y aficiones —especialmente para los latinos en Estados Unidos— será una oportunidad inédita de ver a las mejores futbolistas del planeta compitiendo por un título global.

La FIFA no solo crea un torneo: abre una nueva era. El fútbol femenino de clubes, por fin, tendrá su gran escenario mundial.