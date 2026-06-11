¡CONFIRMADO! Club Deportivo Guadalajara jugará en Cuarta División la siguiente temporada

El Club Deportivo Guadalajara disputará la Temporada 2026-27 del futbol en la Cuarta División del futbol de España tras concretar una campaña desastrosa del Grupo 1 de la Primera Federación (Tercera División de España).

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Desciende el Club Deportivo Guadalajara de España

El Guadalajara, histórico equipo español con 79 años de historia y que comparte nombre con el Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. (también conocido como las Chivas), perdió la categoría desde el pasado 23 de mayo cuando empató en la última jornada contra el Real Madrid B, concretado una catastrófica campaña en la que solo pudo ganar 10 partidos de 38 disputados.

Los Morados, con sede en la ciudad de Guadalajara en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, vuelve a la Cuarta División de España luego de un año en Tercera en donde no ha logrado cumplir con las expectativas de la categoría.

El histórico equipo español ha transcurrido la mayor parte de su historia en categorías inferiores, principalmente en entre la Tercera y la Cuarta, teniendo su mejor época entre el 2011-2013 cuando alcanzó la Segunda División.

En contraparte a la pérdida de la categoría, esta temporada logró su mejor participación en la Copa del Rey al alcanzar los dieciseisavos de Final en donde perdió ante el Barcelona.

Perfil del equipo



Nombre oficial: Club Deportivo Guadalajara S.A.D.

Sede: Guadalajara, Castilla-La Mancha, España

Estadio: Pedro Escartín

Fundación: 4 de enero de 1947

Situación: Descenso a la Cuarta División de España

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