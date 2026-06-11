¿Burla a Pumas? Santiago Gimenez lanza polémico tweet a días del debut de México en el Mundial 2026

Una pregunta de tres palabras bastó para encender la polémica en la cuenta de X de Santiago Gimenez. El delantero del AC Milan con pasado en la Máquina Celeste de la Cruz Azul hizo recordar la final ganada por el equipo en el que nació futbolísticamente hablando hace unos días ante Pumas en el Clausura 2026, aunque algunos internautas lo escudaron diciendo que la intención de sus palabras era más para el desempeño de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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''¿Y si si?'', tan solo eso fue lo que escribió Gimenez y rápidamente el tweet se hizo viral. Cabe recordar que, esa frase tan simple fue uno de los 'gritos de guerra' por parte de los aficionados del Club Universidad Nacional que en su momento soñaba con levantar su octavo trofeo de liga. Inmediatamente, seguidores de Pumas le reclamaron su momento actual y reiteraron que debía concentrarse en la justa mundialista, mientras que, los celestes aprovecharon la ocasión para festejar la décima estrella una vez más y burlarse de los auriazules.

¿y si si? 👀❤️‍🔥🇲🇽 — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) June 10, 2026

¿El tercer delantero de la Selección Mexicana?

Aunado a ello, rapidamente algunos internautas le devolvieron la supuesta burla con que ahora él, era la banca del Memote Martínez de los Pumas de la UNAM. Lamentablemente para su causa, Gimenez no la pasó nada bien en la pasada campaña con el AC Milan en el balompié italiano entre baja de juego y problemas físicos.

Con este antecedente, Javier Aguirre ha dejado claro que Raúl Alonso Jiménez es su delantero titular, mientras que, de manera sopresiva le ha dado minutos a Martínez en los últimos compromisos amistosos de la Selección Mexicana, dejando en el banquillo tanto a Santi Gimenez como a Armando González.