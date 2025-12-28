Club de la Liga MX contrata a prospecto mexicano de la MLS

Los Gallos Blancos de Querétaro ya tienen a su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026; Erik Dueñas. Mediocentro mexico-americano de 21 años que llega procedente del Houston Dynamo, pero que salió de las categorías inferiores de Los Angeles Football Club de la MLS.

A través de sus redes sociales y con un vídeo emulando un un juego, Gallos Blancos dio a conocer la noticia: ''¡NUEVO GALLO! Un jugador con mucha garra y visión en medio campo. ¡Bienvenido, Erik Dueñas! Que sea una etapa llena de éxitos.'', destacó el tweet. Cabe destacar que, Dueñas es ex jugador de la Selección de México sub-17 y tuvo una asistencia en la pasada campaña con el equipo del Dynamo. El portal Transfermarkt lo tiene valuado en 400 mil euros y su valor podría subir en caso de que le vaya bien en su primera experencia en el futbol mexicano.

¡NUEVO GALLO! 🔵⚫



Un jugador con mucha garra y visión en medio campo.



¡Bienvenido, Erik Dueñas! Que sea una etapa llena de éxitos.#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/LZ9C5qYgrr — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 28, 2025

Apostando por talentos juveniles

Querétaro ha estado al pendiente de los juveniles mexicanos en este mercado de transferencias invernal. Los Gallos Blancos repatriaron a Alex Alcalá de Manchester y se hablan de muy buenas cosas de uno de los talentos más explosivos que ha dado nuestro país. El primer juego que tendrá Esteban González en el balompié mexicano como director técnico será ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

Dicho cotejo será el domingo 11 de enero al mediodía en un compromiso vital para ambas escuadras, especialmente para Efraín Juárez en el banquillo auriazil. El multicampeón en Colombia con Atlético Nacional iniciará su primer torneo de Liga MX y querrá darle una alegría a su afición en la Ciudad de México.